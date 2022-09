Koniec problemów z gazem? Magazyny pełne, na rynkach taniej

Ceny gazu na światowych giełdach spadają, a kraje Unii Europejskiej wypełniają swoje magazyny gazem. Jak podaje Stowarzyszenie Operatorów Infrastruktury Gazowej, 11 września zapełnienie magazynów gazu w Europie wynosiło 83,98 proc.

W sobotę i niedzielę magazyny wypełniały się średnio o 0,35 proc. dziennie, podczas gdy w zeszłym tygodniu tempo nie przekraczało 0,31 proc. Jak pisze „Rzeczpospolita”, wzrost tempa zapełniania magazynów to efekt wyraźnego spadku cen na światowych rynkach.

Gaz tanieje

W poniedziałek na światowych giełdach energetycznych ceny kontraktów długoterminowych spadły poniżej psychologicznej granicy 2 tys. dolarów za 1 tys. metrów sześciennych. Był to pierwszy taki spadek od 9 sierpnia.

Jak podaje Rystad Energ, ceny spotowe w największym europejskim hubie TTF były o 42 proc. niższe od szczytowych, notowanych 26 sierpnia. Spadek cen, jak pisze „Rzeczpospolita”, spadki cen gazu na światowych rynkach to efekt niepewności co do perspektywy interwencji unijnych regulatorów w sprawie maksymalnych cen gazu.

Magazyny pełne

Spadające ceny gazu to dla większości krajów Europy okazja do wypełnienia podziemnych magazynów. W większości rezerwy przekraczają już unijny limit, który do początku listopada ma wynosić 80 proc.

W Polsce magazyny są wypełnione w ponad 99 proc. Niemieckie magazyny mają zapełnione 88,3 proc. pojemności. Za to Węgry, które są jedynym krajem wspólnoty, gdzie Gazprom nadal pompuje gaz, mają wypełnione jedynie 67 proc. powierzchni magazynowej.

Szantaż Kremla nie przyniósł skutku

Jak wiadomo, 3 września Nord Stream 1 nie wznowił przesyłu gazu, a Gazprom ogłosił całkowite wyłączenie dostaw gazu z powodu wycieku oleju wykrytego na jedynej działającej turbinie. Unia Europejska i Wielka Brytania znajdują nowych dostawców, uruchamiają terminale, złoża i zapełniają podziemne magazyny. Największym dostawcą gazu na unijny rynek jest Norwegia i zapowiada zwiększenie dostaw. Ponadto pomoc UE ogłosiły również Stany Zjednoczone.

