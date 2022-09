Ten kraj sprowadza więcej gazu w Rosji

Według danych opublikowanych przez Enagas, operatora hiszpańskich gazociągów, kraj zakupił w sierpniu 4500 GWh gazu skroplonego z Rosji. To ponad dwa razy więcej, niż rok wcześniej.

Jak podaje hiszpański dziennik "El Periodico", 12 proc. sprowadzanego do Hiszpanii gazu pochodzi z Rosji. Według gazety Hiszpania w lipcu i sierpniu 2022 r. stała się największym na świecie importerem rosyjskiego gazu skroplonego. I to pomimo nałożonych na Rosję sankcji.

Hiszpania wypełnia magazyny

Hiszpania należy do tych krajów wspólnoty europejskiej, które już spełniły unijny warunek wypełnienia gazem swoich podziemnych magazynów. Przypomnijmy, że do początku listopada wszystkie unijne kraje powinny mieć zapasy na poziomie przynajmniej 80 proc. Zapełnienie hiszpańskich magazynów szacuje się na 87 proc.

W Polsce magazyny są wypełnione w ponad 99 proc. Niemieckie magazyny mają zapełnione 88,3 proc. pojemności. Za to Węgry, które są jedynym krajem wspólnoty, gdzie Gazprom nadal pompuje gaz, mają wypełnione jedynie 67 proc. powierzchni magazynowej.

Gaz tanieje

W poniedziałek na światowych giełdach energetycznych ceny kontraktów długoterminowych spadły poniżej psychologicznej granicy 2 tys. dolarów za 1 tys. metrów sześciennych. Był to pierwszy taki spadek od 9 sierpnia.

Jak podaje Rystad Energ, ceny spotowe w największym europejskim hubie TTF były o 42 proc. niższe od szczytowych, notowanych 26 sierpnia. Spadek cen, jak pisze „Rzeczpospolita”, spadki cen gazu na światowych rynkach to efekt niepewności co do perspektywy interwencji unijnych regulatorów w sprawie maksymalnych cen gazu.

