Zamieszanie wokół koncertu z okazji otwarcia przekopu przez Mierzeję Wiślaną. TVP pokaże swoje widowisko

Kilka dni temu, powołując się na oficjalne komunikaty ze strony internetowej poświęconej przekopowi kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej, informowaliśmy, że oddanie kanału do użytku 17 września ma uświetnić koncert, którego gwiazdą będzie Cleo. Ciekawe, że jeszcze w ostatnich dniach sierpnia nie było informacji o „części rozrywkowej” – otwarcie miało mieć charakter oficjalny, urzędniczy. Informacja o transmitowanym przez TVP koncercie pojawiła się niejako w reakcji na krytykę motorowodniaków i żeglarzy, którym odmówiono możliwości przepłynięcia przez kanał w dniu otwarcia.

Nowy prezes TVP, nowe zasady

W międzyczasie z fotelem prezesa TVP pożegnał się Jacek Kurski. Jego następca Mateusz Matyszkowicz miał zażądać (nie ma żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie, jest za to wiele spekulacji) zdjęcia z afisza artystów disco-polo, którzy również mieli pojawić się na scenie. Choć jego polecenie zostało spełnione, ostatecznie miał uznać, że na koncercie brakuje głośnych nazwisk, które „pociągną” imprezę i zachęcą widzów do oglądania wydarzenia. Wątpił, by piosenki Jana Pietrzaka i Ryszarda Makowskiego miały zapewnić sukces frekwencyjny, więc wycofał TVP z grona organizatorów koncertu.

Kiedy wydawało się, że koncert uświetniający otwarcie będzie miał charakter co najwyżej lokalny, ale nie będzie pokazywany w telewizji, TVP zaczęła reklamować transmisję koncertu na otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej. „Gramy koncert w Elblągu!! Dla wolności i nadziei na lepsze jutro. W 83. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę i z okazji oficjalnego otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej usłyszycie znane polskie przeboje w nowoczesnym brzmieniu” – brzmi zapowiedź koncertu na Facebooku.

Wszystko wskazuje na to, że to zupełnie inny koncert niż zapowiadano na początku września. Wątpliwości wzmaga fakt, że na stronie poświęconej przekopowi kanału wciąż znajduje się zaproszenie na koncert z udziałem Cleo, Sound’n’Grace i kilkorga innych artystów. Nie ma tam wprawdzie ani słowa o udziale TVP, ale takiej adnotacji nie było od dnia, w którym zapowiedź pojawiła się na tej stronie – tak jakby udział TVP był negocjowany na ostatnią chwilę i przy okazji.

Serwis Wirtualne Media informuje, że organizatorem tego koncertu jest Ministerstwo Infrastruktury (nie zostało wspomniane w materiałach promocyjnych na stronie wydarzenia). Z informacji serwisu wynika, że oficjalne otwarcie zaplanowano na godz. 12:00, o godz. 16:00 zostanie udostępniona Strefa Rodzinna, zaś dwie godziny później - rozpocznie się wspomniany koncert, który potrwa do ok. godz. 21:45.

