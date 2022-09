Utrudnienia dla pasażerów. Ryanair odwołuje ponad 400 lotów

W czwartek linie lotnicze Ryanair poinformowały o konieczności odwołania 420 lotów. Jak podaje przewoźnik, utrudnienia dotyczą 80 tys. osób, które planowały podróż na piątek.

„Niewytłumaczalne jest, że loty nad Francją są zakłócane przez strajki francuskiego ATC, ale krajowe loty francuskie są chronione przez przepisy dotyczące minimalnej obsługi. Unia Europejska musi wkroczyć i chronić przeloty, aby pasażerowie podróżujący między Hiszpanią, Włochami, Irlandią, Niemcami itd. nie byli zakłócani tylko dlatego, że przelatują nad Francją, podczas gdy francuskie związki zawodowe ATC strajkują” - czytamy w komunikacie Ryanair.

Kontrolerzy protestują

Największy francuski związek zawodowy kontrolerów ruchu lotniczego wezwał do strajku. Pracownicy domagają się wzrostu płac z powodu inflacji i zwiększenia liczby personelu na stanowiskach. Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego zwróciła się do wszystkich linii lotniczych o ograniczenie liczby lotów w piątek o połowę

Strajk francuskich kontrolerów może mieć wpływ na ruch lotniczy nad całą Europą, zakłócając przeloty nad Francją. Międzynarodowa sieć Eurocontrol współpracuje z francuską dyrekcją lotnictwa cywilnego, w celu zapewnienia samolotom alternatywnych tras.

Do podobnego protestu doszło we Francji na początku lata. Przerwy w pracy doprowadziły do odwołania setek lotów nad Francją. Podobna sytuacja miała miejsce w Polsce w maju, gdy pracownicy kontroli lotów nie chcieli podpisać nowych umów i zagrozili, że odejdą od swoich stanowisk.

