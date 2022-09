Dopłaty do ogrzewania. Prezydent podpisał ustawę

W sobotę na swojej stronie internetowej kancelaria prezydenta poinformowała, że Andrzej Dud podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Nowe przepisy wprowadzają m.in. jednorazowy dodatek do paliw innych niż węgiel.

Dopłaty do paliw

Podpisana przez prezydenta ustawa o wsparciu gospodarstw domowych korzystających z ogrzewania innymi paliwami niż węgiel przyznaje dodatki w różnej wysokości, zależnie od stosowanego paliwa.

3 tys. złotych dotacji mogły otrzymać osoby, wykorzystujące do ogrzewania kotły na pellet lub inny rodzaj biomasy. 2 tys. złotych przysługiwałby właścicielom kotłów olejowych, a 1 tys. złotych tym, którzy mają piece na drewno.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada br. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

Stała cena ogrzewania

Ustawa nakazuje też wytwórcom ciepła ustalenie maksymalnej ceny na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Jeśli z powodu wyższych cen paliw wytworzenie ciepła będzie droższe, firmy dostaną rekompensaty. Za niedostosowanie się do nowych wymogów będą im grozić kary finansowe.

