Będzie zimno i ciemno Tak Europa oszczędza energię

Odcięcie państw europejskich od rosyjskich surowców energetycznych, które nastąpiło wskutek sankcji, nałożonych na Moskwę za atak na Ukrainę, doprowadziło do braków na rynkach i gwałtownych podwyżek.

Wiele państw europejskich wprowadziło programy oszczędzania energii elektrycznej i ciepła, aby zredukować problem braku surowców. Cięcia objęły m.in. budynki administracji państwowej i przestrzeń publiczną.

Dania obniża temperaturę

Duńskie władze, w odpowiedzi na kryzys energetyczny, zdecydowały się na obniżenie temperatury w budynkach użyteczności publicznej, poza szpitalami, szkołami i domami opieki. Od początku października będzie w nich maksymalnie 19 stopni, a nie, jak do tej pory, 21-23. Duński rząd namawia też obywateli do oszczędzania energii w domach, proponując skrócenie kąpieli do 5 minut i nieużywanie elektrycznych suszarek do ubrań.

– Chcemy też skrócić sezon grzewczy, jak również zrezygnować ze zbędnego oświetlenia na zewnątrz. Iluminacje budynków są piękne, ale bez praktycznego znaczenia i nie powinny być włączane – zapowiedział minister klimatu i energii Dan Jorgensen.

Na podobny krok zdecydowały się węgierskie władze. W budynkach administracji publicznej temperatura ma zostać obniżona do 18 stopni.

Dodatkowe opłaty

Grecki rząd co prawda nie nakazał instytucjom państwowym oszczędzania, ale zapowiedział, że te, które nie będą oszczędzać, energii stracą dodatkowe finansowanie. Za to te, które zużycie energii ograniczą o ponad 10 proc., będą mogły ubiegać się o dodatkowe pieniądze.

Z kolei włoskie władze, w odpowiedzi na kryzys energetyczny, zdecydowały się na skrócenie sezonu grzewczego o 15 dni, dzienną redukcję czasu włączenia kaloryferów o godzinę i obniżenie temperatury w pomieszczeniach.

Zgasną reklamy i witryny

We Francji lotniska i dworce kolejowe będą zmuszone do wygaszenia podświetlanych reklam, gdy napięcie w sieci zacznie spadać. Z kolei niemiecki rząd nakazał wygaszenie wszystkich witryn sklepowych w godzinach 22.00 - 6.00.

Podobna zasada dotyczy pomników i obiektów reklamowych. Ponadto pomiędzy 1 września a 28 lutego drzwi sklepów nie mogą być stale otwarte.

