Inflacja rośnie, a Polacy nadal kupują coraz więcej

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła w sierpniu 2022 r. o 4,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 1 proc. „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2022 r. była o 1,6 proc. wyższa w porównaniu z lipcem tego roku” – czytamy w dalszej części komunikatu GUS.

Największy wzrost w nieoczywistej kategorii

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, największy wzrost w sierpniu zanotowano w dość nieoczywistej kategorii.

„W sierpniu 2022 r. wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. odnotowały jednostki z grup: 'farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny' (o 13,7 proc.), 'pozostałe' (o 10,9 proc.), 'tekstylia, odzież, obuwie' (o 8,4 proc.) oraz 'żywność, napoje i wyroby tytoniowe' (o 7,4 proc.). Najgłębszy spadek sprzedaży wykazały podmioty handlujące paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 14,2 proc.)” – czytamy.

Ciekawe jest też zestawienie największych spadków. Z danych wynika bowiem, że Polacy zrezygnowali głównie z zakupów w kategorii „Paliwa stałe, ciekłe i gazowe”. Spadek wyniósł w niej aż 14,2 proc., co może wynikać z dwóch kwestii. Po pierwsze, to brak dostępności węgla opałowego, a po drugie bardzo wysokie ceny paliwa. Okazuje się bowiem, że część Polaków deklaruje, że przesiadła się w ostatnich miesiącach do komunikacji publicznej, gdyż ceny benzyny i oleju napędowego były zbyt wysokie.

Czytaj też:

„Wzrost cen skłania do bardziej racjonalnych decyzji.” Prof. Mączyńska o edukacyjnym efekcie inflacji