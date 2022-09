Putin liczy, że zimne kaloryfery poskromią Ukraińców. Nie zanosi się

„Czytajcie mi z ust: Bez gazu czy bez was? Bez was. Bez prądu czy bez was? Bez was” – to fragment przekazu prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego z 12 września do Rosjan. Dzień wcześniej ostrzelana została m.in. elektrociepłownię nr 5 w Charkowie, pozbawiając region prądu, tydzień później atomówka w obwodzie mikołajowskim. Ataki na infrastrukturę krytyczną nasilają się, co na progu sezonu grzewczego będzie mieć ogromne znaczenie. Tylko czy Rosjanie, którzy planowali zdobyć Kijów w dwa dni, po siedmiu miesiącach wojny są w stanie złamać tym naszych wschodnich sąsiadów?

W najlepsze trwa atomowy szantaż Moskwy w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w Enerhodarze, która jest systematycznie ostrzeliwana. Ostatnio pojawiły się informacje o zagrożeniu układu chłodzenia reaktorów, co w praktyce mogłoby w dłuższym czasie doprowadzić do stopienia rdzenia reaktora, wybuchu wodoru w jego wnętrzu wskutek zachodzących reakcji chemicznych i wreszcie katastrofy nuklearnej na miarę tej, jaka miała miejsce w japońskiej Fukushimie. Trudno wciąż uwierzyć, że Rosjanie mogliby posunąć się do czegoś takiego, ale Putin już niejednokrotnie udowodnił, że jest nieobliczalny, a z takim przeciwnikiem trudno faktycznie cokolwiek przewidywać. Zwłaszcza, że w nocy z ostatniej niedzieli na poniedziałek ostrzelana została Południowoukraińska Elektrownia Jądrowa w Jużnoukraińśku (nomen omen mieście partnerskim naszego Bełchatowa, gdzie z kolei znajduje się największa siłownia węglowa w Europie), niecałe 100 km od bombardowanego niemal non stop Mikołajowa.