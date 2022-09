Chłód, głód i nędza? Nic z tego. Europa gotowa do odparcia szantażu Rosji

Filmik pokazujący, jak białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka rąbie drwa na opał, mówiąc, że martwi się, żeby Duda z Morawieckim nie zmarzli tej zimy, dobrze pokazuje oczekiwania Kremla i jego sojuszników. Nie ma dnia, byśmy nie byli szantażowani widmem chłodu, głodu i nędzy, jaką mają zgotować nam Rosjanie.

Jak Europa długa i szeroka, polityczna i gospodarcza klientela Moskwy lamentuje nad nadciągającą katastrofą. Jednak po cichu każde z państw UE przygotowuje się na przetrwanie energetycznej presji ze strony Rosji.

Wbrew temu, co słyszymy o nadciągającej zapaści całych branż europejskiego przemysłu, Unia jest dość bogata, by ponieść swoją część kosztów wojny, jaką toczy z nami Putin. Odegrał on zresztą decydującą rolę w otrzeźwieniu przywiązanych do rury Gazpromu decydentów w Europie Zachodniej.