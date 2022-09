Możemy mieć tej jesieni nadmiar jabłek. Minister zapewnia, że szuka rozwiązań

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przyznał, że gdy nie możemy eksportować jabłek na rynek wschodni, a szykuje się bardzo dobry rok pod względem zbiorów, może być ich nadmiar. - Dobry urodzaj to będzie realny problem przy zamkniętych rynkach wschodnich – powiedział Kowalczyk w Radiu Plus.

Minister zapewnia, że trwa szukanie nowych odbiorców

Dodał, że trwa szukanie nowych rynków zbytu m.in. w Afryce, Azji, głównie na jabłka deserowe.

Od wiosny zamknięte są rynki wschodnie. „Wobec tego będzie nadmiar na naszym rynku. Poszukujemy intensywnie kolejnych rynków zbytu na jabłka deserowe" - wskazał wicepremier, wymieniając w tym kontekście kraje Afryki Północnej, Azji - Malezję, a także Egipt i Europę.

Czy w związku z tegorocznym urodzajem ceny jabłek w skupie będą niższe niż w zeszłym roku? Minister rolnictwa wyraził nadzieję, że ceny z zeszłego sezonu uda się utrzymać, „dlatego że będziemy czynić starania, aby to, co jest nadwyżką, było przeznaczone do przetwórstwa, czyli na koncentrat jabłkowy, na soki - bo to jeszcze można dobrze sprzedawać”.

Kowalczyk został też zapytany o zadania, których podejmie się nowy wiceminister Janusz Kowalski. Szef resortu powiedział, że „widzi go” jako osobę zajmującą się energetyką, bo „ma w tej dziedzinie doświadczenie”. „Energia ma wielkie znaczenie w przetwórstwie” – dodał. „Zarówno dostarczanie energii dla rolnictwa, jak i produkowanie energii odnawialnej przez rolników jako dodatkowe źródło dochodu - to są te dwa elementy” - powiedział Kowalczyk.

