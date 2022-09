Putin gra o wszystko, Polacy kombinują z dodatkiem węglowym, a opozycja się zbroi. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Energetyczna energia Europy”. Ponure prognozy zimy bez prądu i ogrzewania bardzo cieszą kremlowskich propagandystów. Jakub Mielnik pisze o tym, że Unię stać na odparcie rosyjskiej presji i poniesienie jej ewentualnych kosztów.

„Teraz chłodem Putin chce zarżnąć Ukrainę”. „Czytajcie mi z ust: Bez gazu czy bez was? Bez was. Bez prądu czy bez was? Bez was” – to fragment przekazu Wołodymyra Zełenskiego z 12 września do Rosjan. Dzień wcześniej ostrzelana została m.in. elektrociepłownia nr 5 w Charkowie, pozbawiając region prądu, tydzień później atomówka w obwodzie mikołajowskim. Ataki na infrastrukturę krytyczną nasilają się, co na progu sezonu grzewczego będzie mieć ogromne znaczenie – ostrzega Karolina Baca-Pogorzelska.

„Niedyskrecje parlamentarne”. O czym niemieccy politycy mówią w kuluarach instytucji europejskich w kontekście Donalda Tuska? Jakie miejsce w przyszłym rządzie chce zająć Rafał Trzaskowski i dlaczego nie podoba się to Radosławowi Sikorskiemu? Dlaczego część kobiet z PO czuje się jak „zapchajdziury”? O tym i wielu innych sprawach w stałej rubryce Elizy Olczyk i Joanny Miziołek.



„Gowin i strach przed Tuskiem”. Na konferencji „Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO – rola Polski” spotkali się liderzy opozycji. Mniejsze ugrupowania wyraziły obawy wobec paktu senackiego i planów Donalda Tuska. Więcej o potyczkach koalicyjnych w tekście Dariusza Grzędzińskiego.

„Rektor rządzi, jak chce”. Prof. Mirosław Wielgoś nie będzie już kierownikiem I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM. Tak zdecydował rektor uczelni, wbrew ocenie komisji konkursowej. Środowisko protestuje. Profesor o kulisach swojego odejścia opowiada Katarzynie Świerczyńskiej.

„Jesteśmy społeczeństwem podzielonym”. – Powiesz, że jesteś katolikiem, a potem zrobią ci zdjęcie z kieliszkiem wódki i poddadzą to pod obróbkę: „Jak to? Katolik tak może?!” – tłumaczy Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz znany aktor Piotr Cyrwus.

„Łagodnie to już było”. 17 września wszedł w życie zaostrzony taryfikator i wiele innych przepisów, mających poskromić piratów. Czy plan się powiedzie? Tak, ale nie od razu – pisze Marcin Klimkowski.

„Dodatek węglowy i zamieszanie”. Ministerstwo wysłało do samorządów pismo, jak powinny przyznawać dodatek węglowy. Resort wzywa w nim do przeprowadzania kontroli i straszy postępowaniem za naruszenie dyscypliny finansów.O kulisach sprawy pisze Mariusz Kowalewski.

„Król panuje, ale nie rządzi”. W większości nie mają już realnej władzy i funkcjonują na poboczu życia politycznego swoich krajów. Rodziny królewskie w Europie budzą ciekawość, podziw, a czasem też irytację. Czy w XXI wieku jest jeszcze dla nich miejsce? Na to pytanie odpowiada w swoim tekście Michał Banasiak.

„Zaczyna się III etap wojny”. – Putinowi chodzi o coś poważniejszego. Spodziewam się scenariuszy, jakie mogą być zaskoczeniem dla wszystkich. Trzeba liczyć się z atakami także w innych regionach Ukrainy – mówi Agnieszce Szczepańskiej gen. Bogusław Pacek.

„Najpierw obrona, teraz zemsta”. – Najpierw chodziło o obronę. Własnego kraju, swojej rodziny, dzieci, siebie samego. Teraz pragniemy zemsty – opowiada w reportażu Oleny Bondarenko starszy sierżant ukraińskiej armii.

„Życzenie Putina, Które się nie spełni”. 21 września Putin podpisał dekret o częściowej mobilizacji w Rosji. I pewnie na Kremlu wydaje się,że jest to jedyne rozwiązanie, aby zapobiec całkowitej katastrofie w wojnie przeciwko Ukrainie. Reżim Putina liczy na 300 tys. żołnierzy. Moim zdaniem to pobożne życzenie, które się nie spełni – pisze gen. Witold Skrzypczak.

„W tej kolejce jest dużo dumy”. Nasz reporter Piotr Barejka rozmawiał z osobami z różnych stron świata czekającymi w kolejce do Westminster Hall w Londynie, by oddać hołd zmarłej królowej Elżbiecie II.

„Akcja Złoty Wrzesień”. Zbyt często nowotwory u dzieci są za późno diagnozowane – w trzecim i czwartym stadium. Trzeba to zmienić i stąd akcja Złoty Wrzesień w całej Polsce. Pisze o niej Katarzyna Pinkosz.

„Sława jest narkotykiem” – Swoje frustracje wylewałem na kartki, które chowałem do szuflady i nagle bum! Staję się znany na cały kraj – wyznaje w rozmowie z Wiktorem Krajewskim kultowy pisarz Sławomir Shuty, który teraz prowadzi gospodarstwo agroturystyczne.

„Zaczyna się smutny rok akademicki”. Studia kiedyś były biedne i dzikie, piękne i groźne., Wspominam tamte czasy z czułością, lecz mam nadzieję, że nigdy nie wrócą. Niestety, wojna, kryzys mieszkaniowy i energetyczny mogą do tego doprowadzić – pisze w felietonie Łukasz Orbitowski.

