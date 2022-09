Węglokoks sprzedaje węgiel z importu. Znamy ceny

Jak podaje Węglokoks, w sierpniu i wrześniu do polskich portów przypłynęło w sierpniu i wrześniu 11 statków z węglem. Trzy kolejne są właśnie rozładowywane, następne czekają na wejście do portu.

Importowany przez grupę węgiel pochodzi z Kolumbii, Kazachstanu i Republiki Południowej Afryki. Spółka zapewnia, że do końca roku zamierza sprowadzić ponad 3 mln ton surowca.

Importowany węgiel

Sprzedaż importowanego przez Węglokoks surowca ma ruszyć w poniedziałek. Węgiel będzie sprzedawany przez należące do CZW Węglozbyt składowisko w Ostrowie Wielkopolskim, które na razie sprzedaje surowiec krajowy, dostarczany przez Węglokoks Kraj i Tauron Wydobycie.

Prezes Węglozbytu zapewnia, że cena detaliczna importowanego węgla nie przekroczy 2900 złotych za tonę. Każdy klient będzie mógł kupić na raz maksymalnie dwie tony węgla krajowego i do trzech ton surowca z importu.

„O dostępności poszczególnych sortymentów i cenach spółka na bieżąco informuje klientów, a komunikaty są dostępne również na stronie internetowej, która jest odczytywana z każdego urządzenia mobilnego. To sprawia, że kolejki pojawiają się tylko w sytuacji, kiedy klienci są informowani o nowej dostawie węgla” – czytamy w komunikacie spółki.

Węgiel z Ukrainy

Jak poinformowała w niedzielę wicepremierka Ukrainy Iryna Wereszczuk, za miesiąc do Polski mają dotrzeć pierwsze wagony z ukraińskim węglem. Jak powiedział w rozmowie z Wprost prezydent Andrzej Duda, zakontraktowano na razie 100 tys. ton.

– To kraj w stanie wojny, ale musi sprzedać swoje produkty i chce, żeby mu za to zapłacić, bo Ukraina potrzebuje pieniędzy. Nie chcemy prezentów, my chcemy kupić węgiel – powiedział Andrzej Duda w wywiadzie dla Wprost.

