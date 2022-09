Tyle Polacy wydali na alkohol. Rekordowa kwota

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zeszłym roku Polacy wydali na alkohol o 9,6 proc. więcej, niż rok wcześniej. Tak dużych skoków nie było od dawna. Ostatni raz wydatki na alkohol rosły tak szybko w 2014 - o 10 proc., i w 2015 - o 9,6 proc.

Drogi alkohol

Przyczyną wzrostu kwot, zostawianych w sklepach monopolowych, jest wzrost cen napojów alkoholowych. W 2014 roku taki skok spowodowało podniesienie akcyzy o 15 proc. Teraz to efekt inflacji.

Jak podaje PARPA, sama konsumpcja alkoholu w 2021 roku wzrosła nieznacznie. W 2020 roku średnie spożycie czystego alkoholu na mieszkańca wyniosło 9,62 l. W 2021 było to 9,7 l.

Wino i wódka

Statystyki podnosi rodzaj spożywanego alkoholu. Rok 2021 był kolejnym, w którym spadła konsumpcja piwa. Z powodu odwoływania imprez masowych a skutek pandemii, czy zamknięcia lokali gastronomicznych popyt na alkohole niskoprocentowe zmalał.

Zwiększyła się za to konsumpcja win i miodów pitnych, oraz napojów spirytusowych. W ubiegłym roku 3,8 l na osobę, najwięcej od 1994 r. Co ciekawe, Polacy coraz częściej decydują się na zakup alkoholu z górnej półki cenowej, zwłaszcza w kategorii alkoholi mocnych, co też podnosi wartość rynku.

Z roku na rok spada za to liczba sklepów z alkoholem. W 2019 roku w Polsce były 124 133 punkty sprzedających alkohol. W 2021 roku – już tylko 123 345 punktów. Polityka samorządów przyczynia się też do tego, że spada liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W 2019 roku było ich 310 000, a dwa lata później – 309 365.

