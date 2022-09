Innowatory „Wprost” 2022 rozdane. Nagrodziliśmy innowacyjne firmy

W poniedziałek odbyła się uroczysta gala rozdania Innowatorów „Wprost”. Nagrodziliśmy firmy z różnych branż, które w dobie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i agresją Rosji na Ukrainę zdecydowały się podjęć ryzyko i wprowadziły na rynek nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Doceniliśmy nie tylko rozwiązania stricte biznesowe. Nagrody Innowatora „Wprost” w kategorii medycyna otrzymali Prof. dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Jestem niezwykle zaszczycona i wzruszona. Trzymam w ręku tę nagrodę, ale mam poczucie, że trzymam ją w imieniu całego środowiska – powiedziała prof. Kostera-Pruszczyk

– Chciałbym podziękować w imieniu środowiska pacjentów i ich rodzin, bo w ich imieniu odbieram ten dowód uznania – powiedział prof. Walczak

Nagrody wręczył minister zdrowia, Adam Niedzielski

– Przede wszystkim gratuluję Wprost tak cennej inicjatywy. Wprost było tą gazetą, która pierwsza się w pełni ucyfryzowała. Ta epoka cyfrowa została utworzona przez Wprost. Nie da się skutecznie rozwijać i rozwiązywać wielu wyzwań, jakie przed nami stoją bez innowacji. Medycyna jest szczególnie dobrym przykładem tej sytuacji – powiedział.

Kategoria Farmacja

Kolejną kategorią, powiązaną z poprzedną, była Farmacja. Statuetkę Innowatora „Wprost” otrzymała firma Novartis, za opracowanie zmniejszającej poziom choloesterolu LDL terapii inklisiranem, który po znakomitych wynikach badań już figuruje w najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

– Chciałabym podziękować za to wyróżnienie w imieniu Novartis. Choroby sercowo – naczyniowe są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dobra wiadomość jest taka, że możemy zapobiegać zawałom i wylewom właśnie poprzez redukcję cholesterolu LDL – powiedziała Monique Clua-Braun Country President Novartis Poland.

W tej samej kategorii statuetkę Innowatora otrzymała firma AstraZeneca, za terapię trastuzumab derukstekan, która jest jednym z najnowocześniejszych „koni trojańskich” współczesnej onkologii.

– Dziękuję Wprost za to wyróżnienie, które jest wyróżnieniem dla badaczy pracujących nad tym lekiem, ale i pacjentów, którzy podejmują walkę z nowotworem – powiedział Wiktor Janicki, prezes zarządu AstraZeneca Polska.

Trzecią statuetkę w kategorii Farmacja otrzymała firma AbbVie, która opracowała lek wenetoklaks – obecny już na polskim rynku preparat, dający doskonałe wyniki w leczeniu białaczki.

– Serdecznie dziękuję za wyróżnienie. W firmie AbbVie nieustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań. W wielu badaniach staramy się codziennie znaleźć jakieś rozwiązanie, które poprawi jakość życia pacjenta – powiedział Aleksander Kwieciński, dyrektor generalny firmy.

Kategoria e-zdrowie

W kolejnej kategorii nagrodziliśmy firmy, które swoimi innowacyjnymi produktami przyczyniły się do poprawy dobrostanu pacjentów i ogólnej sprawności systemu opieki zdrowotnej.

Za wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie diagnostyki chorób rzadkich statuetkę Innowatora otrzymały Fundacja Saventic i firma Takeda.

– Zaledwie 1 na 8 osób z chorobami rzadkimi zostanie kiedykolwiek zdiagnozowana, i to nie są statystyki polskie. Nie sposób spamiętać wszystkich objawów, dlatego otworzyliśmy się na nowe rozwiązania – powiedział Grzegorza Basaka, współzałożyciela i Chief medical officera Fundacji Saventic.

Kategora Nowe Technologie

Statuetkę Innowatora kapituła postanowiła przyznać Grupie PZU za Program prewencyjny „Minuta dla skóry” pozwalający użytkownikom końcowym zainstalować na smartfonie certyfikowaną medycznie aplikację, w której znajduje się mapa odzwierciedlająca znamiona na naszym ciele.

– Bardzo dziękuję za to, że mogę odebrać tę statuetkę w tak szacownym gronie. PZU wpisuje się w innowacje i współpracę ze startupami. Ta aplikacja, którą wdrożyliśmy na etapie pilotażu zdiagnozowałą sześć przypadków raka, dlatego myślę, że warto inwestować w innowacje, bo one ratują życie – powiedział Tomasz Żelewski, dyrektor zarządzający do spraw IT.

W kategorii Nowe Tecnologie nagrodzona została także firma SMART BUSINESS SOFTWARE za oprogramowanie: Bailiff Management System (BMS), ozwalające na porównanie wyników pracy poszczególnych komorników.

– Nasze oprogramowanie co prawda nie ratuje życia ludzkiego, ale często ratuje firmy. Pilnowanie egzekucji komorniczej zastępuje pracę ludzką, zastępuje kosztu. To narzędzie, które przyspiesza pracę komorników –powiedział Tyberiusz Szubierajski, wspólnik i radca prawny w firmie.

W kategorii Nowe Technologie nagrodzony Innowatorem został także Totalizator Sportowy, za swój produkt „Gierki”.

– Chciałbym podziękować przede wszystkim pracownikom Totalizatora Sportowego, którzy swoim zaangażowaniem pozwalają wdrażać rozwiązania, których chcą gracze – powiedział Mateusz Stasiak, dyrektor Departamentu Strategii, Innowacji i Współpracy Międzynarodowej Totalizatora Sportowego

Kategoria Fin-Tech

To kolejna kategoria zawierająca innowacyjne produkty technologiczne, ale tym razem związane z finansami.

W tej kategorii statuetkę otrzymał Krajowy Depozyt Papierów Warościowych, czyli instytucja która na stałe i konsekwentnie wprowadza innowacje, wspierające funkcjonowanie i rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

– Bardzo dziękuję za docenienie naszej roli, bo zwykle jesteśmy za kulisami giełdy. Myślę, że w zakresie digitalizacji jesteśmy jednym z przodujących rynków na świecie. Nasz rynek kapitałowy jest w pełni scyfryzowany –powiedział Maciej Trybuchowski, prezes zarządu DPW.

Kategoria Motoryzacja

W kategorii Motoryzacja statuetkę Innowatora otrzymała firma InterCars, za implementację i rozwój multiplatformy „e-Catalog” skierowanej do mechaników i właścicieli warsztatów, która jest nie tylko spisem produktowym, ale także narzędziem zawierającym porównywarkę elementów, dającym możliwość tworzenia ofert oraz kosztorysów.

– To wielkie wyróżnienie, przede wszystkim dla naszych pracowników i przedsiębiorców – powiedział Maciej Oleksowicz, prezes InterCars

Kategoria Usługi dla Biznesu

W tej kategorii nagrodę otrzymało Polskie Centrum Akredytacji, które zaczęło przyznawać certyfikaty z zakresu biobankowania i pracuje nad zasadami akredytacji w obszarze cyberbezpieczeństwa, blockchain, sztucznej inteligencji i wielu innych związanych z nowymi technologiami.

– Czuję się bardzo wyróżniona, tę nagrodę otrzymuję dzięki naszym współpracownikom. Jesteśmy niewielką firmą, ale składającą się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów – powiedziała Lucyna Olborska, dyrektor PCA

Kategoria Ekologia i Środowisko

Statuetkę w tej kategorii otrzymało województwo śląskie, które realizuje największy w Europie projekt ochrony powietrza. Jego celem jest ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie i życie mieszkańców.

– To jest wspólny owoc pracy rzeszy osób. Na Śląsku transformacja energetyczna przyspiesza, budujemy wspólnotę ludzi i celów, nasza strategia zmusza nas do tego, żeby walczyć o czyste powietrze – powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa.

Kategoria Dobra Konsumpcyjne

W tej kategorii statuetkę Innowatora otrzymała firma FOREO Sweden. Marka jako pierwsza wprowadziła termin beauty-tech do szerszego użycia, łącząc najnowsze technologie z branżą urodową.

– Marka Foreo sięga roku 2013, ale dzięki dynamicznemu rozwojowi jesteśmy dostępni niemal na całym świecie. Jedno urządzenie FOREO sprzedaje się średnio co 10 sekund. Dzięki tej nagrodzie jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani – powiedziała Marta Paszta, business development menager FOREO.

Kategoria Design

Statuetkę w kategorii Design otrzymała Ceramika Paradyż, firma, która znana jest ze współpracy z wybitnymi projektantami, a także z wdrażania nowoczesnych technologii.

– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Jest ono dla nas bardzo ważne, bo rok w rok staramy się wprowadzić coś nowego – powiedziała Wioleta Bojdo, dyrektor finansowa firmy.

W kategorii Design nagrodziliśmy także firmę Omnicreatio, znaną z holistycznego spojrzenia na klienta pod katem jego oczekiwań estetycznych, możliwości finansowych, planów logistycznych, potrzeb funkcjonalnych i wielu innych.

– Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie, jest nam niezmiernie miło, że doceniliście naszą pracę. 20 lat temu spotkaliśmy się z polskimi wnętrzami, które kojarzyły się głównie z kredensem, . Dziś widzimy, jak rośnie świadomość Polaków – powiedział Grzegorz Kumiszcz, współwłaściciel firmy.

Kategoria Budownictwo i Infrastruktura

W tej kategorii nagrodę otrzymała firma FAKRO, za drzwi tarasowe HST SKY, które wyróżnia większa powierzchnia stałego przeszklenia, dzięki czemu granica między wnętrzem, a otoczeniem praktycznie zanika.

– Fakro jest firmą znaną z okien dachowych, ale ta nagroda jest przyznana za zupełnie nową linię okien. Tworzymy okna ogromne, ogromną przestrzeń przeszkloną, która zastępuje ścianę. Tworzymy nowy komfort w domu – powiedział Janusz Komurkiewicz, członek zarządu FAKRO.

Kategoria Tuzy Polskiego Biznesu

W tej kategorii nagrodę Innowatora otrzymał Polski Holding Hotelowy, który jest jednym z największych graczy na rynku hotelowym w Polsce.

– Bardzo dziękuję za tak wspaniałą nagrodę, w tak zacnym towarzystwie. Przeszliśmy bardzo trudny okres COVIDowy, a gdy to się skończyło, przyszła wojna w Ukrainie. Ale żaden hotelarz nie uciekł z pola walki – George Marian Cristescu, prezes zarządu grupy.

Kategoria Dobre Geny Innowacji

W tej kategorii nagrodę wręczył prezes PGNiG. Otrzymała ją firma Evorain, która zajmuje się ułatwieniami i poprawą jakości życia ludzkiego przy użyciu Sztucznej Inteligencji.

– To co osiągnęliśmy dzisiaj, to nie tylko nasza zasługa. Bez naszych partnerów z PGNiG, z Geofizyki Toruń nie bylibyśmy w stanie go zrealizować – powiedział Jakub Romanowski, prezes Evorain.

W tej kategorii uhonorowana została także spółka Inuru, za jej pomysł na drukowanie światłem. Jest to jedyna na świecie technologia do druku OLED.

– Żeby dotąd dojść pracowaliśmy 10 lat. Jesteśmy jedyną spółką w zachodnim świecie, która posiada technologię OLED. Jesteśmy jedyną spółką na świecie, która posiada technologię drukowania światłem – Marcin Ratajczak, jeden z pomysłodawców i twórców firmy.

Kategoria Osobowość Innowacji

Nagrodę Innowator Wprost w Kategorii Osobowość w Innowacji otrzymał Prof. dr hab n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, konsultant krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu oraz Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych.

– Innowator to przede wszystkim marzyciel i pasjonat pracy. Chciałbym upowszechnić polską szkołę otochirurgii, bo to oznacza szansę dla pacjentów – powiedział profesor.

Kategoria Mecenas Innowacji

Nagrodę w ostatniej kategorii otrzymał Grzegorz Puda, szef resortu funduszy i polityki regionalnej, za liczne programy operacyjne takie jak: Wiedza, Edukacja, Rozwój, Polska Cyfrowa, Inteligentny rozwój – z hasłem „Od pomysłu do przemysłu”, w nowej perspektywie program FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Ono dotyczy nas wszystkich, tych, którzy codziennie pracują na rzecz innowatorów i innowacji. Innowacje to słowo odmnieniane przez wszystkier przypadki Ale od niedawna innowacyjność jest także miarą tego, jak szybko rozwija się kraj – powiedział minister Puda.