Podatek od nadmiarowych zysków. „Nie ma jeszcze żadnej ustawy”

W zeszłym tygodniu szef resortu aktywów państwowych zapowiadał, że przedstawi rządowi projekt nowego podatku, obejmującego firmy, które podczas kryzysu energetycznego odnotowały bardzo duże zyski. Sprawa nie jest jednak przesądzona, a wewnątrz obozu rządzącego trwają dyskusje na ten temat.

– Nie ma jeszcze żadnej ustawy. Dzisiaj jest jedna z propozycji przygotowana przez pana premiera i jest na ten temat dyskusja. Ja bym tu uspokajał, nie ma żadnych przesądzeń. Będzie to debata na poziomie rady ministrów, na poziomie politycznym i dopiero decyzja Komisji, co ona zaproponuje w tej sprawie i my podejmiemy decyzje w tej sprawie – powiedział minister rozwoju Waldemar Buda na antenie Radia ZET.

Co zrobi Unia Europejska

Jak mówił minister, rozwiązania dotyczące opodatkowania nadmiarowych zysków opracowuje też Unia Europejska. Jak mówił minister Buda, rząd czeka na decyzję w tej sprawie, żeby „nie proponować dwóch różnych rozwiązań”.

„To Komisja Europejska przygotowuje rozwiązania dotyczące nadmiarowych zysków. My będziemy uzupełniająco działać w tej sprawie. Najbliższe decyzje 30 września, czyli w piątek, plus Rada 6-7 października w formacie premierów” – powiedział Buda.

Podatek od nadmiarowych zysków

Podatkiem od nadmiarowych zysków, według Jacka Sasina, miałyby zostać objęte koncerny energetyczne, które narzucają zbyt wysokie ceny odbiorcom, i dzięki temu osiągają bardzo duże zyski.

- Moja propozycja jest taka, żeby to był podatek 50 proc. Mam nadzieję, że rząd to przyjmie. To bardzo wysoki podatek, który da budżetowi państwa 13,5 mld zł – mówił jeszcze 26 września wicepremier Jacek Sasin w „Gościu Wiadomości” TVP. – Te pieniądze będą w całości pokryte na ulżenie Polakom w trudnym momencie spowodowanym kryzysem, wojną na Ukrainie, ale również polityką klimatyczną i energetyczną UE.