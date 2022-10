83 proc. inflacji w Turcji. Erdogan nie podniesie stóp proc.

Według ostatnich odczytów wrześniowa inflacja w Turcji wyniosła 83 proc. To najwyższy wynik od 24 lat. Mimo to prezydent Erdogan wydaje się przeczyć teorii ekonomii i podejmuje decyzje odwrotne do tych, które na całym świecie podejmują banki centralne. Zamiast podnosić stopy procentowe, obniża je.

„Moja najważniejsza walka, to walka ze stopami procentowymi. Obniżyliśmy je do 12 proc. Czy to wystarczy? Nie wystarczy. Muszą być jeszcze niższe” - powiedział turecki prezydent.

Kurs liry

Tymczasem turecka waluta ciągle słabnie. Lira w ciągu roku straciła do amerykańskiego dolara 28 proc. wartości. Jak podaje CNBC, wszystko wskazuje na to, że nadal będzie słabła, a inflacja jeszcze wzrośnie.

W styczniu Erdogan zdymisjonował szefa Narodowego Urzędu Statystycznego Saita Erdala Dincera za opublikowanie danych, według których roczna stopa inflacji wyniosła 36,1 proc. i osiągnęła najwyższy poziom od 19 lat.

Wbrew ekonomii

Od dłuższego czasu prezydent Erdogan nakłania turecki bank centralny do systematycznego obniżania stóp procentowych. Prezydent głosi, że wysokie stopy procentowe duszą wzrost gospodarczy i zwolnił już trzech gubernatorów banku centralnego, z którymi wszedł w konflikt w związku ze swą polityką dotyczącą kosztów kredytów.

Szefowie instytucji regulujących politykę pieniężną na całym świecie wykonują dokładnie odwrotny ruch Podwyższają stopy procentowe, aby zahamować akcję kredytową i nieco przydusić gospodarkę, dzięki czemu spada popyt i tempo wzrostu cen nie rośnie zbyt szybko.

Czytaj też:

RPP podniesie stopy procentowe? Prof. Noga nie ma wątpliwości