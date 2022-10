Suski: Dostawy węgla są w drodze

Poseł pis i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zapewniał na antenie Radia ZET, że węgla na zimę nie zabraknie. Choć przyznał, że w tej chwili są miejsca, w których trudno kupić surowiec.

– Dostawy są w drodze, część już jest w portach, sukcesywnie będzie przywożony – powiedział Suski.

Kto odpowiada za brak węgla

Zdaniem posła Suskiego, winę za obecne braki na rynku węgla ponosi przede wszystkim Władimir Putin, który rozpętał wojnę w Ukrainie. W drugiej kolejności obwinia Unię Europejską, która „nakazała nam zamykanie kopalń”.

– My ostrzegaliśmy przed Putinem, Niemcy robili wszystko, by uzależnić Europę od rosyjskich surowców energetycznych – powiedział poseł Suski.

Samorządowcy sprzedadzą węgiel?

Wicepremier Jacek Sasin zaapelował niedawno do samorządowców, by pomogli w dystrybucji węgla.

– Zwróciliśmy się do samorządów, aby zaangażowały się w dystrybucję węgla; dysponując narzędziami, jakimi są spółki komunalne, różnego rodzaju przedsiębiorstwa, mają możliwość ten węgiel kupować bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem, właściwie po kosztach przywiezienia oraz transportu do miejsca docelowego – powiedział Sasin w Otwocku.

Samorządowcy skrytykowali ten pomysł, tłumacząc, że nie mają do tego odpowiednich narzędzi.

"To kolejna sytuacja, kiedy samorządy mają zajmować się sprzątaniem bałaganu, który zrobił rząd" – powiedział prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, cytowany przez RMF24.

– Samorząd to też jest administracja publiczna. Ci, którzy odmawiają, to są samorządowcy związani z totalną opozycją – skomentował Suski.

Czytaj też:

Wsparcie dla odbiorców węgla. Jacek Sasin zapowiada nową propozycję