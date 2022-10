Najniższe bezrobocie od 32 lat. Maląg: Patrzę na to z umiarkowanym optymizmem

Bezrobocie rejestrowane we wrześniu wyniosło 4,8 proc., co stanowi najniższy wynik od 1990 roku. Według danych resortu rodziny i polityki społecznej w urzędach pracy zarejestrowanych było ok. 803 tys. bezrobotnych.

– Historycznie najniższe bezrobocie od 32 lat. Mało tego, że spadła stopa bezrobocia, to spadła liczba bezrobotnych. Mamy aktualnie 803 tys. osób bezrobotnych, czyli to jest mniej niż miesiąc temu, pomimo tego, że właściwie kończą się prace sezonowe – powiedziała minister Marlena Maląg na antenie TVP Info. – Patrzę na to bezrobocie z takim umiarkowanym optymizmem – dodała jednak.

Budżet na 2023 r. przewiduje wzrost bezrobocia

„Umiarkowany optymizm” minister rodziny i polityki społecznej może wynikać m.in. z przewidywań, które zostały zapisane w ustawie budżetowej na 2023 rok. Koniec przyszłego roku ma bowiem przynieść bezrobocie na poziomie 5,4 proc., czyli o 0,6 punktu procentowego więcej.

Sytuację na rynku pracy będzie pogarszała utrzymująca się na wysokim, dwucyfrowym poziomie inflacja, która zarówno według prognoz Narodowego Banku Polskiego, jak i części ekonomistów, może na początku roku sięgnąć nawet 20 proc. Będzie to wpływało na koszty pracodawców, którzy najprawdopodobniej będą szukać oszczędności w redukcji zatrudnienia. Bezrobotni będą też mieć większe problemy ze znalezieniem pracy.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 4,8 proc. na koniec sierpnia br., czyli spadła o 0,1 pkt proc. od lipca br. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2022 r. wyniosła 806,9 tys. wobec 810,2 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 960,8 tys. przed rokiem.

