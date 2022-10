Premier zapowiada zamrożenie cen energii dla samorządów i podmiotów wrażliwych

– W zakresie energii elektrycznej mam superważną wiadomość dla wszystkich mieszkańców samorządów i dla wszystkich podmiotów wrażliwych – mówił premier Morawiecki na spotkaniu z samorządowcami. – Zdajemy sobie sprawę, że na skutek kryzysu energetycznego wywołanego przez Rosję, propozycje, które trafiają do samorządów, także do odbiorców wrażliwych, także do instytucji kultury i instytucji edukacyjnych, oświaty są to propozycje ze strony spółek energetycznych, propozycje niezwykle wysokich podwyżek.

– Pracowaliśmy nad tym z minister Moskwą, minister Sasinem i profesorem Norbertem Maliszewskim po to, by ograniczyć wzrosty, tak jak zrobiliśmy to dla gospodarstw domowych, zamrażając taryfę. Dziś prezentujemy rezultat tych prac – mówił premier.

– Dzisiaj zaprezentujemy szczegóły zamrożenia do pewnego poziomu wzrostu cen energii elektrycznej, żeby to nie były poziomy wzrostu 200, 300, 400 czy nawet 1000 procent, jakie były proponowane przez firmy energetyczne – zapowiedział premier. – Robimy to zarówno zmieniając mechanizm kalkulacji cen, ale również dopłacając do tego mechanizmu poprzez różne zakładki budżetowe, posługując się jednocześnie siłą finansów publicznych, stabilnymi finansami publicznymi – precyzował.

Wspieramy samorządy i chcemy, żeby samorządy, dzięki naszemu wsparciu wzięły udział we wsparciu obywateli – wzywał premier.

