Morawiecki apeluje do samorządów o pomoc w dystrybucji węgla „Domagamy się pełnej współpracy”

W czwartek 6 października premier Mateusz Morawiecki spotkał się ze Związkiem Samorządów Polskich i Stowarzyszeniem Prezydentów Miast Polskich. Tematem był trwający kryzys energetyczny.

– Europa mierzy się dzisiaj z bezprecedensowym kryzysem. Takiego natężenia ryzyk nie było od kilkudziesięciu lat. Rosja wprowadziła Europę w stan ogromnego kryzysu energetycznego, który wykorzystuje jak broń – mówił premier. – Kryzys energetyczny wymaga od nas szczególnej mobilizacji i od całej administracji publicznej. Cała administracja publiczna odpowiada za to, aby ciepło i energia elektryczna dotarły do mieszkańców – podkreślał.

Morawiecki: 13,7 mld zł przekazujemy właśnie do samorządów

W tym kontekście premier Morawiecki przekonywał, że „mimo potężnych obniżek podatków dla obywateli przyrost dochodów dla samorządowców był bezprecedensowy przez ostatnie siedem lat”.

– Połączenie obniżki podatków i wzrostu dochodów dla samorządów jest naszym dużym osiągnięciem. Każdy wójt i starosta przyzna, że pieniądze na inwestycje są takie, jakich nie było – mówił Morawiecki. – 13,7 mld zł przekazujemy właśnie do samorządów – podkreślał premier. – To są bezprecedensowe pieniądze. Robimy to po to, aby były środki na wkład własny, projekty związane z inwestycjami, wydatki bieżące, ale również na wydatki związane z kryzysem energetycznym. Mówiliśmy to od samego początku – dodawał.

Zamrożeni wzrostu cen energii dla samorządów

Morawiecki przypomniał jakie działania rząd do tej pory podjął w sprawie pomocy samorządom, w tym dodatki dla ciepłownictwa. Zapowiedział też nowe działania w zakresie energii elektrycznej.

– W zakresie energii elektrycznej mam superważną wiadomość dla wszystkich mieszkańców samorządów i dla wszystkich podmiotów wrażliwych – mówił premier Morawiecki na spotkaniu z samorządowcami. – Zdajemy sobie sprawę, że na skutek kryzysu energetycznego wywołanego przez Rosję, propozycje, które trafiają do samorządów, także do odbiorców wrażliwych, także do instytucji kultury i instytucji edukacyjnych, oświaty są to propozycje ze strony spółek energetycznych, propozycje niezwykle wysokich podwyżek. Pracowaliśmy nad tym z minister Anną Moskwą, premierem Jackiem Sasinem i profesorem Norbertem Maliszewskim po to, by ograniczyć wzrosty, tak jak zrobiliśmy to dla gospodarstw domowych, zamrażając taryfę. Dziś prezentujemy rezultat tych prac – stwierdził.

– Dzisiaj zaprezentujemy szczegóły zamrożenia do pewnego poziomu wzrostu cen energii elektrycznej, żeby to nie były poziomy wzrostu 200, 300, 400 czy nawet 1000 procent, jakie były proponowane przez firmy energetyczne – zapowiedział premier. – Robimy to zarówno zmieniając mechanizm kalkulacji cen, ale również dopłacając do tego mechanizmu poprzez różne zakładki budżetowe, posługując się jednocześnie siłą finansów publicznych, stabilnymi finansami publicznymi – precyzował.

Premier apeluje do samorządów: Borykamy się z trudnościami w dystrybucji węgla

– Wspieramy samorządy i chcemy, żeby samorządy, dzięki naszemu wsparciu wzięły udział we wsparciu obywateli – wzywał premier. – Gminom powiatom i miastom mówimy: byliśmy z wami przez najtrudniejsze lata, przekazaliśmy bezprecedensowe środki na inwestycje publiczne, ogromne środki na wydatki bieżące. Dzisiaj zgodnie z ustawami, domagamy się pełnej współpracy przy dotarciu ze wszystkimi naszymi działaniami, wszystkimi instrumentami pomocy do obywateli.

Tutaj premier podkreślił sprawę dystrybucji węgla, o co wcześniej samorządowców prosił premier Sasin.

– Borykamy się z trudnościami w dystrybucji tego węgla. Węgiel od miesięcy płynie do nas, są wielkie hałdy w portach. Węgiel jest odsiewany. Węgiel jest. Ale aby trafił do mieszkańców, musimy skorzystać ze wsparcia gmin i was, samorządowców. Po to zaproponowaliśmy kolejną ustawę. Aby ta cena była jak najlepsza dla mieszkańców, to proponujemy dopłatę, która będzie powodowała, że cena będzie oscylować wokół 2 tys. zł. Jeśli importowany węgiel będzie kosztował 2300-2500 zł, to dopłacimy różnicę samorządom, aby wystarczyło na transport do miejsca, które samorząd wybierze na miejsce lokalnej dystrybucji – mówił premier.

Podziękował tym samorządowcom, którzy już zapowiedzieli współpracę. – Dziękuję za setki, tysiące głosów, które mówią o współpracy samorządowców z nami, żeby dotrzeć do każdego obywatela. To jest najważniejsze, żeby ten węgiel nie utknął w różnych wąskich gardłach różnych procesów dystrybucyjnych, z którymi mamy do czynienia – mówił.

Będą specjalne taryfy do przedsiębiorców

W dalszej części swojej wypowiedzi premier wrócił do kwestii „specjalnej taryfy dla samorządowców”.

– Wam samorządowcom, poprzez odpowiednie zmiany ustawowe postaramy się zapewnić dużo tańszy prąd, niż ten, który był proponowany. Wiem, ze były miasta, jak Olsztyn, Radom, także małe gminy i miejscowości, dla których spółki energetyczne proponowały cenę 600, 700 proc. wyższą niż za ostatni rok, niż do tej pory ta cena była uiszczana – mówił premier. – Po naszych zmianach ustawowych i dopłatach z budżetu i innych źródeł ta cena będzie niewiele wyższa niż w drugim kwartale. Jeśli dobrze pamiętam, w drugim kwartale to było średnio nieco powyżej 740 złotych za MWh. Chcemy, żeby ta nowa cena zaproponowana na kolejne 12 miesięcy, bo różne podmioty w różnym okresie kontraktują energię, była niewiele wyższa. Na pewno nie 100, czy 200 czy kilkaset procent wyższa – podkreślił szef rządu.

Premier zapowiedział też specjalną taryfę dla małych i średnich firm, która ma być zaprezentowana na początku przyszłego tygodnia.

– Będzie specjalna taryfa dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniające do 250 pracowników. Wszystkie mikro, małe zakłady pracy, jednoosobowe i te średniej wielkości będą korzystały z naszych rozwiązań, z rozwiązań, które wdrożą specjalną taryfę cen – mówił premier. – Będziemy w stanie zaproponować specjalną taryfę, która znacząco złagodzi podwyżki cen, zakotwiczy oczekiwania inflacyjne i doprowadzi do tego, że w kolejnych kwartałach, mam nadzieję, że od przyszłego roku, inflacja będzie w trendzie spadkowym – zapowiedział premier.

