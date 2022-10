Zamrożenie cen prądu. Senat chce wyższych limitów

W czwartek Senat zajął się ustawą o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, zakładając m.in. zamrożenie cen na tegorocznym poziomie dla gospodarstw domowych, które zużyją mniej niż 2000 kWh rocznie. Nieco większe limity obowiązywać mają w przypadku gospodarstw, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami. W tym wypadku zużycie nie może przekroczyć 2,6 mWh. Kolejnym wyjątkiem są gospodarstwa z Kartą Dużej Rodziny, a także rolnicy. Te dwie grupy będą mogły zużyć nawet do 3 mWh bez obawy o wyższe rachunki.

Senat chce wyższych limitów

Po przyjęciu przez Sejm ustawa trafiła pod obrady Senatu, który zgłosił do niej szereg poprawek. Senatorowie chcą, by zamrożenie cen obowiązywało także mikro i małych przedsiębiorców do limitu zużycia na poziomie 20 MWh rocznie. Limitem 250 kWh rocznie miałyby być objęte domki letniskowe, kempingi, czy działki.

Senacki pakiet poprawek zakłada też, że limit zużycia na gospodarstwo domowe zostałby podniesiony o 0,5 MWh na każde uczące się dziecko w wieku do 26 lat. Jednocześnie wykreślony z listy miałby zostać przywilej dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny.

Pompy ciepła

Senackie poprawki przewidują także podniesienie limitu do 6 MWh w przypadku ogrzewania gospodarstwa domowego za pomocą pompy ciepła. Dodatkowo, z 2,6 do 3,6 MWh, miałby wzrosnąć limit roczny zużycia dla gospodarstwa, w którym jest osoba niepełnosprawna.

Inna zgłoszona poprawka przewiduje wprowadzenie limitów, do których zamrażane są ceny energii zużywanej na wspólne potrzeby budynków mieszkalnych wielolokalowych.

