Morawiecki chce wykorzystać majątki oligarchów. „Są ogromne”

Na całym świecie majątki rosyjskich oligarchów objętych sankcjami, przede wszystkim jachty i nieruchomości, są „zamrażane”. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego powinno się z nich skorzystać. W pierwszej kolejności po to, by pomóc w odbudowie Ukrainy. Ale nie tylko.

– Padły pytania, czy nie trzeba skonstruować nowego funduszu. Wskazałem na źródło, które byłoby łatwe do pozyskania, czyli zamrożone aktywa rosyjskie. One są ogromne, opiewają na około 380 mld euro. Dziś można sięgnąć po te środki na potrzeby Ukrainy, ale i na potrzeby mieszkańców Europy, w tym Polski – powiedział Mateusz Morawiecki po spotkaniu Rady Europejskiej.

Majątki oligarchów

Holenderski dziennik „NRC” poinformował, że od wybuchu wojny na Ukrainie Unia Europejska zamroziła aktywa rosyjskich oligarchów – jachty, wille, samochody, a także rachunki bankowe – na kwotę 13,8 mld euro. W USA wartość zamrożonych aktywów zbliża się do 30 mld dolarów aktywów, w Wielkiej Brytanii to aż 150 mld funtów.

Holandia zamraża

Wartość zajętych przez służby holenderskie składników majątku oligarchów to około 2 mld euro. Składa się na to 26 jachtów i pięć samolotów, wśród nich – pięć nowych samolotów Airbus, które należą do rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego GTLK, które od kwietnia br. znajduje się na liście sankcyjnej.

Na liście sankcji znajduje się obecnie około 1 tys. rosyjskich obywateli, firm czy organizacji ze świata polityki i biznesu. Wykrywanie ich majątków nie jest łatwe, bo często nie należą one bezpośrednio do osób objętych sankcjami, a do firm zarejestrowanych w rajach podatkowych.

