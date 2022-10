Zarząd przymusowy w gazowej spółce. Minister zdecydował

Jak podaje resort rozwoju, wprowadzenie zarządu przymusowego zapewni bezpieczeństwo energetyczne dla ponad 900 klientów spółki znajdującej się na liście sankcyjnej.

Spółka Novatek Green Energy została 25 kwietnia wpisana na listę sankcyjną, tym samym przestała działać. Zajmowała się sprzedażą płynnego gazu LPG i LNG.

– Podjąłem decyzję o wprowadzeniu do Novatek Green Energy tymczasowego zarządu. Tym samym zostanie utrzymane bezpieczeństwo energetyczne dla ponad 900 klientów końcowych na terenie niemal całej Polski. Zostanie też między innymi przywrócona możliwość przyłączania klientów firmy do jej sieci. To szczególnie ważne w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym i w obliczu kryzysu energetycznego, z którym się mierzymy – poinformował minister Buda.

PSG przejmuje klientów

Sprzedażą gazu w zastępstwie Novatek Green energy, przy wykorzystaniu jej infrastruktury, zajęła się Polska Spółka Gazownictwa. Spółka sprzedawała gaz na terenie gmin na terenie gmin: Lubień Kujawski, Cegłów, Kaliska, Kałuszyn, Mieścisko, Mrozy, Narty, Nowęcin, Olszewice, Polanów, Rudnik, Lubowidz, Łeba, Wola Paprotnia, Wola Rafałowska, Zagórów oraz Żuromin.

Przejęcie obowiązków było jednak tymczasowe i w ograniczonym zakresie. Jak tłumaczy resort rozwoju, objęcie spółki zarządem przymusowym pozwoli jej na wznowienie działalności i utrzymanie miejsc pracy.

Spółka będzie mogła też przyłączać do sieci nowych odbiorców, którym wydano warunki techniczne, oraz tych, z którymi zawarła już umowy, ale ich realizacja była niemożliwa.

