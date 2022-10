Żywność drożeje wolniej, ale do spadku cen daleko

Inflacja żywności zaczyna spadać. Według ostatniego raportu ONZ wskaźnik cen żywności spadł po raz szósty z rzędu. Nadal jednak ceny są wysokie. We wrześniu, w porównaniu z zeszłym rokiem, były o 5,5 proc. niższe.

Inflacja cen żywności może się zmniejszyć dzięki dobrym żniwom, ale nie oznacza to, że ceny żywności spadają, powiedział w niedzielę Tiff Macklem, prezes Banku Kanadyjskiego.

„Właściwie mam nadzieję, że przynajmniej inflacja żywności – która nie jest tym samym, co ceny żywności – spadnie, ponieważ w Kanadzie i wielu innych krajach, zbiory były udane” – powiedział Macklem w wywiadzie dla CBC Radio.

Różne czynniki

Inflacja żywności spadła z powodu różnych czynników, w tym spowolnienia globalnego wzrostu, czynników sezonowych oraz umowy zawartej przez ONZ i Turcję, aby umożliwić eksportowanie dostaw zboża z Ukrainy z portów Morza Czarnego.

Według ONZ ceny pszenicy wzrosły we wrześniu o 2,25 proc. z powodu obaw o pogodę u największych eksporterów Argentyny i USA, a także ukraińskiego eksportu zboża z Morza Czarnego.

Sytuacja niepewna

Istnieje również wiele ruchomych elementów cen żywności. Oprócz cen surowców istnieją inne kwestie ogólnogospodarcze, które mają wpływ na ceny żywności, w tym przeszkody w łańcuchu dostaw, koszty energii i koszty pracy.

Niepewność co do globalnej podaży żywności prawdopodobnie utrzyma się w przyszłym roku. Ponieważ wojna na Ukrainie trwa, a jej końca nie widać, ukraińscy rolnicy prawdopodobnie tej jesieni będą uprawiać mniej pszenicy. We wrześniowym raporcie naukowcy z Międzynarodowego Instytutu Badań nad Polityką Żywnościową powiedzieli, że wysokie koszty nawozów również będą miały wpływ na nasadzenia.

