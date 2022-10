Prezes KGHM odwołany

Jak podaje spółka, wraz z prezesem stanowisko stracił wiceprezes zarządu ds. aktywów zagranicznych Jerzy Paluchniak. Na razie spółka nie podaje przyczyn odwołania prezesów. Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie biuro prasowe KGHM. Na odpowiedź czekamy.

Prezes KGHM

Marcin Chludziński funkcję prezesa KGHM sprawował od czerwca 2022 roku. Od stycznia 2016 roku zajmował stanowisko prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. Zasiadał też w radzie nadzorczej PZU. W 2017 roku czasowo pełnił nawet funkcję prezesa spółki.

Chludziński jest też blisko związany z Fundacją Republikańską. Uczestniczył w jej tworzeniu, a w latach 2011–2016 zajmował stanowisko jej prezesa.

Jak czytamy na stronie KGHM, Chludziński „specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych”.

Przetasowanie w spółkach Skarbu Państwa

To kolejne przetasowanie w państwowym koncernie, do jakiego doszło w ciągu ostatnich miesięcy. Pod koniec sierpnia ze stanowiska prezesa Poczty Polskiej zrezygnował Tomasz Zdzikot, który sprawował tę funkcję od kwietnia 2020 roku.

Rząd szykował się wtedy do wyborów kopertowych i istniała obawa, że ówczesny prezes Poczty, Przemysław Sypniewski, nie poradzi sobie z przeprowadzeniem tego zadania. Ostatecznie wybory prezydenckie 10 maja nie odbyły się i to pomimo przeznaczenia na ten cel co najmniej 70 mln zł.

Zdzikot przeszedł wtedy do KGHM. Zgodnie z komunikatem, opublikowanym przez spółkę, dotychczasowy prezes Poczty Polskiej został powołany na stanowisko wiceprezesa do spraw rozwoju. Nedia spekulują, że to właśnie Tomasz Zdzikot może teraz objąć stanowisko prezesa spółki KGHM.