Kurs USD/JPY prowokuje japoński bank centralny

Dziś rano na giełdach Azji i Oceanii swe nowe cykliczne minima osiągnęły główne indeksy w Hongkongu, na Tajwanie i w Malezji. Rosły natomiast po świątecznej przerwie indeksy giełd w chinach kontynentalnych (Shanghai Composite +1,53 proc., Shanghai B-Share Index +2,34 proc.).

Na początku sesji na europejskich rynkach akcji przeważały dziś rano spadki (DAX –0,79 proc., CAC 40 -0,49 proc. ok. godz. 9:45). Brytyjski FTSE 250 był dziś rano najniżej od maja 2020. WIG-20 spadał dziś ok. godz. 9:45 o 0,59 proc. utrzymując się jednak powyżej poziomów wczorajszych minimów. Wśród składników mWIG-u 40 swój najniższy od końca 2020 roku poziom osiągnął dziś kurs akcji spółki Enea.

Rentowność obligacji

Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych krajów strefy euro utrzymywały się w okolicach swych najwyższych poziomów od 2011 roku. Rentowność amerykańskich 10-latek utrzymywała się w pobliżu swego maksimum z 2010 roku. Nadal szeroki był ujemny „spread” pomiędzy rentownościami 10-letnich i 2-letnich obligacji skarbowych (3,937 proc. i 4,2974 proc. odpowiednio). Minimalnie spadały dziś rano ceny kontrakty na ropę naftową (WTI -0,34 proc., Brent -0,14 proc. ok. godz. 9:30). Taniały dziś rano również metale szlachetne (złoto -0,68 proc., srebro –1,76 proc., platyna -1,16 proc., pallad –0,17 proc.) oraz miedź (-1,11 proc.). Lekko umacniało się względem USD dziś rano euro (+0,13 proc. ok. godz. 9:15).

Kursy walut

Kurs amerykańskiego dolara osiągnął dziś najwyższy poziom od 1998 roku względem japońskiego jena, testując poziom, na którym nastąpiła we wrześniu ostatnia — pierwsza od 24 lat — interwencja banku centralnego Japonii w obronie jena. Amerykański dolar osiągnął dziś historyczny szczyt względem malezyjskiego ringgita, pokonując poprzednie maksimum ze stycznia 1998. USD osiągnął dziś również nowe najwyższe od 2020 roku poziomy względem australijskiego dolara i południowoafrykańskiego randa. Amerykański dolar zaliczył również dziś rano swe nowe historyczne maksimum względem węgierskiego forinta. Polski złoty się dziś rano kosmetycznie umacniał (EUR/PLN –0,03 proc., USD/PLN -0,18 proc. ok godz. 9:25). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara utrzymywał się w okolicach dolnego ograniczenia przedziału wahań z ostatnich 4 miesięcy wydobywając się dziś rano powyżej poziomu 19000 USD (+0,73 proc. ok. godz. 9:10).

Czytaj też:

Dolar znów po 5 złotych. Polska waluta traci po decyzji RPP i konferencji szefa NBPCzytaj też:

Nowy brytyjski minister finansów wystraszył rynki. Bank Anglii interweniuje