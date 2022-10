Zatrzymanie Misiaka i Wituckiego. Są zarzuty

Wczoraj Maciej Witucki i Tomasz Misiak zostali niespodziewanie zatrzymani przez CBA i policję. Dziś prokuratura postawiła im zarzuty m.in. m.in. prania brudnych pieniędzy i działania na szkodę 22 tys. pracowników.

Śledczy uważają, że zatrzymani wyłudzili pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W sprawie zatrzymani zostali także Iwona Sz. i Tomasz H. Wszyscy zatrzymani mieli związek z agencją Work Service.

Zatrzymania CBA

W środę rano Centralne Biuro Śledcze Policji i Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonało zatrzymań na polecenie prokuratury regionalnej w Szczecinie. Zatrzymano m.in. Tomasza Misiaka, senatora Platformy Obywatelskiej w latach 2005-2011, a także prezydenta Konfederacji Lewiatan Macieja Wituckiego.

„Czynności przeprowadzono w związku z postępowaniem dotyczącym wielomilionowych wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2010-2019” – czytamy w komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Henryka Bochniarz zabiera głos

Sprawę nagłego zatrzymania Macieja Wituckiego skomentowała także była prezes Konfederacji Lewiatan, Henryka Bochniarz.

– Było już tyle sensacyjnych oświadczeń CBA i tyle osób, które okazywały się niesłusznie oskarżone, że miałabym do tego ogromny dystans. Nawet jeśli zdarzyło się coś niezgodnego z prawem, to nie było powodu, aby w taki sposób zatrzymywać osobę publiczną. To było show i pokazówka – powiedziała Henryka Bochniarz.

