Unia Europejska może nałożyć kolejne sankcje na Iran za dostarczanie Rosjanom dronów-kamikadze

Ukraińskie miasta są w ostatnich tygodniach atakowane przez irańskie drony Shahed-136. Iran zaprzecza dostarczaniu dronów do Rosji, a Kreml tego nie skomentował.

Dowody przemawiają przeciwko twierdzeniom Iranu

W poniedziałek europejscy ministrowie spraw zagranicznych będą rozmawiać o sprzedaży irańskich dronów Rosji. Niewykluczone, że odpowiedzią na współpracę Iranu z Rosją będzie nałożenie sankcji – informuje Reuters, powołując się na informacje uzyskane od dyplomatów.

Trzy prawdopodobnie irańskie drony zaatakowały w czwartek małe miasteczko Makariv, na zachód od stolicy Ukrainy, ale zdaniem dyplomatów do takich ataków dochodzi „na porządku dziennym”. W poniedziałek rosyjskie wojska dokonały zmasowanego ataku na wiele ukraińskich miast, wykorzystując w tym celu głównie pociski rakietowe oraz irańskie bezzałogowce. Drony-kamikadze miały nadlecieć z terytorium Białorusi. „Na Białoruś wciąż przekazywane są irańskie drony Shahed-136 (oznaczane przez Rosjan jako Gerań-2). Według stanu z 10 października przywieziono 32 maszyny. Do 14 października ma być dostarczone kolejne osiem” – poinformował we wtorkowym komunikacie ukraiński wywiad wojskowy.

Nawet kilka tysięcy dronów-kamikadze

– Rosyjskie wojska otrzymały od 300 do kilku tysięcy dronów-kamikadze wyprodukowanych w Iranie; przy pomocy tych maszyn przeprowadzane są ataki na cele oddalone o maksymalnie tysiąc kilometrów – poinformowała w czwartek rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

W poniedziałek dyplomaci mogą zadecydować o nałożeniu zakazu podróżowania i zamrożeniu aktywów około 15 Irańczyków biorących udział w tłumieniu demonstracji, które rozpoczęły się w zeszłym miesiącu po śmierci 22-letniego Mahsy Amini, która została śmiertelnie pobita przez policję. Od tego czasu w Iranie regularnie odbywają się protesty, w których przede wszystkim młodzi ludzie domagają się obalenia ustroju panującego od 1979 r., czyli powołania Islamskiej Republiki Iranu.

Państwa na marginesie światowego handlu

O zacieśnianiu współpracy wojskowej między Rosją i Iranem pisał w sierpniu „Washington Post”. Dziennikarze zauważyli, że nie ma niczego zaskakującego w tym, że właśnie te państwa znalazły przestrzeń do kooperacji. Oba objęte zachodnimi sankcjami, niemogące liczyć na kontrakty z zachodnimi partnerami, uważane za niedemokratyczne, oskarżane o wspieranie terroryzmu. Iran od czterech dekad obłożony jest licznymi sankcjami i do mistrzowskiego poziomu doprowadził umiejętność rozwijania się pomimo tych sankcji. Może być w tej materii autorytetem dla Rosji.

Anonimowe źródła z wywiadu, na które powołuje się „Washington Post” informują, że Iran może stać się kluczową dla Rosji drogą służącą do transferu broni i pieniędzy. Współpraca może wyjść daleko poza granice sojuszu taktycznego i z czasem doprowadzić do zmiany sytuacji na Ukrainie.

Iran może wyprać dla Rosji miliony dolarów

Iran nie tylko dostarczy nowoczesne drony, ale pomoże Rosji ukrywać źródło pochodzenia pieniędzy, dzięki czemu będzie mogła kupować legalne technologie. Może to zrobić poprzez sieć fikcyjnych firm, które będą prały setki milionów dolarów. Washington Post" opisuje, jak zacieśniają się relacje dwóch krajów, których rządy jednoczą oskarżenia o państwowy terroryzm i problemy związane z narzuconymi na oba te kraje sankcjami. Iran, który z sankcjami żyje od 40 lat, w tej dziedzinie ma służyć Rosjanom swoją wiedzą i doświadczeniem.

