USA po raz 23. przekażą Ukrainie broń. Transza pomocy warta ponad 700 mln dolarów

Stany Zjednoczone ogłosiły 23. transzę przekazania broni. Do ukraińskich wojsk trafią rakiety GMLRS do systemów artylerii rakietowej HIMARS, 23 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej 155mm, 500 sztuk naprowadzanych satelitarnie pocisków artyleryjskich Excalibur, 5 tys. pocisków RAAM zawierających miny przeciwpancerne, 5 tys. sztuk broni przeciwpancernej, rakiety przeciwradarowe powietrze-ziemia HARM oraz ponad dwieście pojazdów Humvee.

Wartość pomocy wyniesie 725 mln dolarów. Od24 lutego USA zadeklarowały się dostarczyć Ukrainie broń o łącznej wartości 17,5 mld dol.

twitter

Dzień tych, którzy walczą

14 października jest świętem państwowym w Ukrainie – Dniem Obrońcy Ojczyzny, aktualnie nazywanym Dniem Obrońców i Obrończyń Ukrainy. Z okazji Dnia Obrońców i Obrończyń Ukrainy do narodu zwrócił się prezydent Wołodymyr Zełenski. W nagraniu znajduje się w miejscu, które wskazuje na początki ukraińskiej historii. Są to stoki Witacza uznawane za jedną z najstarszych osad Księstwa Polańskiego i Rusi Kijowskiej.

– To jest dzień tych, którzy walczą. To jest dzień tego, o co walczymy. To jest dzień tego, jakie zwycięstwo odniesiemy – obwieścił prezydent Ukrainy.

Następnie Zełenski wyraził wdzięczność wszystkim tym, którzy w przeszłości walczyli o Ukrainę i tym, którzy teraz o nią walczą. - Do wszystkich, którzy wtedy zwyciężyli. I wszystkich, którzy z pewnością teraz wygrają – mówił prezydent. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że przyszła victoria będzie ukoronowaniem wysiłków pokoleń Ukraińców. – Ludzi, którzy zawsze najbardziej pragnęli jednego - wolności. Dla siebie samych. I dla swoich dzieci – mówił.

Czytaj też:

Oleksandr Potij dla „Wprost”: Ukraina jest gotowa do pomocy Polsce w kwestiach cyberbezpieczeństwaCzytaj też:

Pożar elektrowni w Biełgorodzie. „Podobno kilka pocisków wystrzelonych w kierunku Ukrainy poleciało w niewłaściwe miejsce”