Ludzie zrzucą się na Starlinka dla Ukrainy? Musk ogłasza zbiórkę

SpaceX planuje umożliwić ludziom przekazywanie pieniędzy na usługi satelitarnego Internetu Starlink dla obszarów wymagających dostępu szerokopasmowego – zapowiedział szef firmy Elon Musk.

Komentarze miliardera były odpowiedzią na tweeta Hama Serunjogi, dyrektora generalnego Chipper Cash, który powiedział, że byłby skłonny przekazać Starlink szkołom i szpitalom w Ugandzie.

„Czy są inni, którzy chcą przekazać Starlinks potrzebującym miejscom?” – napisał Musk na Twitterze. Sześćminut później, gdy post miał już tysiące polubień, szef SpaceX dopisał: „Ok, dodamy opcję darowizny do Starlink”.

Starlink w Ukrainie

CNN poinformował w czwartek, że SpaceX poprosił Pentagon o przejęcie płatności za Starlink na Ukrainie, ponieważ firmy nie było na to stać. SpaceX przewidział we wrześniowym liście do Pentagonu, że prowadzenie Starlinka na Ukrainie będzie kosztować ponad 120 milionów dolarów do końca 2022 roku i prawie 400 milionów dolarów w przyszłym roku.

Elon Musk powiedział w piątek, że utrzymanie Starlink w Ukrainie to dla SpaceX „nierozsądny” wydatek. Napisał również na Twitterze, że SpaceX spala około 20 milionów dolarów miesięcznie, aby utrzymać Starlink na Ukrainie.

Musk zmienia zdanie

Następnego dnia, po fali krytyki w mediach społecznościowych, Elon Musk zmienił zdanie, co swoim starym zwyczajem, zakomunikował wszystkim na Twitterze.

„Do diabła z tym”– powiedział, dodając, że SpaceX będzie nadal finansować rząd Ukrainy za darmo, pomimo ilości pieniędzy, które Starlink nadal traci.

Czytaj też:

82-letni bogacz poleci na Księżyc ze SpaceX. Zapłaci miliony dolarówCzytaj też:

Papież Franciszek i Elon Musk chcą, by rozmawiać z Rosją. Terlikowski dla „Wprost”: Ale o czym?