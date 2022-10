Gaz ziemny najtańszy od lipca

Spadki – S&P 500 -2,37 proc., DJIA -1,34 proc., Nasdaq Composite -3,08 proc. – nie były jednak na tyle silne by sprowadzić tego indeksy do ich nowych cyklicznych minimów.

W poniedziałek na rynkach akcji Azji i Oceanii lekko przeważały spadki. Najsilniejszy – -1,36 proc. – notował australijski All Ordinaries. Swe nowe cykliczne minima ustanowiły Hang Seng i singapurski Straits Times. W Europie dziś rano na giełdach brak było jakiejś dominującej tendencji (DAX -0,15 proc., CAC 40 -0,2 proc.).

Giełda traci

Ok. godz. 9:40 WIG-20 tracił 0,45 proc. Wśród składników mWIG-u 40 swój najniższy od 2019 roku poziom osiągnęły dziś ceny akcji spółki Ten Square Games. W piątek najwyższy poziom od kwietnia 2009 osiągnęła rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Węgier.

Dziś rano na rynkach 10-letnich obligacji skarbowych krajów rozwiniętych przeważały spadku rentowności. Rentowność amerykańskich 10-latek wróciła poniżej poziomu 4 proc. W piątek cena kontraktów na gaz ziemny w Wielkiej Brytanii spadły do najniższego poziomu od drugiej połowy lipca.

Gaz tanieje

Dziś rano najniżej od 3 miesięcy była również cena gazu ziemnego na NYMEX-ie. Zmiany ceny ropy naftowej były niewielkie (Brent +0,61 proc., WTI -0,55 proc. ok. godz. 9:25). Lekko drożały dziś rano metale szlachetne (złoto +0,56 proc., srebro +1,92 proc., platyna +1,87 proc., pallad +1,14 proc.).

Swe nowe cykliczne maksima osiągnął dziś kurs amerykańskiego dolara względem dolara tajwańskiego i malezyjskiego ringgita. Kurs USD względem japońskiego jena utrzymywał się w pobliży swego osiągniętego w minionym tygodniu najwyższego od 1990 roku poziomu. Lekko umacniało się dziś rano względem USD euro (EUR/USD +0,22 proc. ok. godz. 9:15). Lekko słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,57 proc., USD/PLN +0,46 proc. ok. godz. 9:20). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara lekko rósł dziś rano (+0,65 proc. ok. godz. 9:15) utrzymując się powyżej poziomu 19000 USD.

