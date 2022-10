Niemcy odkładają w czasie wyłączenie elektrowni atomowych

Niemcy miały zamknąć swoje trzy pozostałe elektrownie jądrowe do 31 grudnia, zgodnie z planami opracowanymi przez ówczesną kanclerz Angelę Merkel po tsunami w Fukushimie i katastrofie jądrowej w 2011 roku.

Ale FDP stwierdziła, że zakłady powinny pracować dłużej, argumentując, że wyłączanie mocy wytwórczych jest błędem, gdy Niemcy borykają się z niedoborem energii. Ceny gazu i energii wzrosły w tym roku w odpowiedzi na zamknięcie przez Rosję rurociągów gazowych, zmuszając dziesiątki firm do zamknięcia produkcji i wywołując narastające protesty w związku z rosnącymi rachunkami za ogrzewanie. Zieloni nalegali jednak, aby wszystkie trzy elektrownie zostały zamknięte zgodnie z planem do końca roku.

Zieloni protestują

Pod naciskiem FDP i konserwatywnej opozycji, Robert Habeck, minister gospodarki Zielonych, później wycofał się ze swoich żądań, ogłaszając, że dwa z trzech zakładów – Isar 2 w Bawarii i Neckarwestheim 2 w południowo-zachodniej Badenii-Wirtembergii – zostaną zawieszone, a nie zatrzymane.

Pod koniec września poszedł dalej, przyznając, że oba obiekty prawdopodobnie będą musiały nadal funkcjonować w pierwszym kwartale 2023 roku. Obwinił „napiętą” sytuację na francuskim rynku energii elektrycznej, gdzie kilka elektrowni jądrowych uległo przestojom.

FDP jednak nadal wywierała presję na Habecka, mówiąc, że żywotność trzeciego zakładu, Emsden w północnej Dolnej Saksonii, również powinna zostać przedłużona, a wszystkie trzy powinny mieć możliwość pozostania online do 2024 roku.

Sholz interweniuje

W poniedziałek Scholz interweniował, aby zakończyć awanturę, mówiąc w oświadczeniu, że rząd stworzy „podstawę prawną”, aby umożliwić Isar 2, Neckarwestheim 2 i Emsden działanie po 31 grudnia — „najpóźniej do 15 kwietnia 2023 r”..

Zieloni odrzucili żądanie FDP, aby pozwolić elektrowniom działać do 2024 r., ponieważ zmusiłoby to operatorów do zakupu nowych prętów paliwowych – co według partii jest nie do przyjęcia.

