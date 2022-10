Waloryzacja rent i emerytur. Jest decyzja rządu

Rada Ministrów przyjęła kluczową ustawę dla waloryzacji rent i emerytur w 2023 roku. Waloryzacja świadczeń wyniesie 13,8 proc., nie mniej niż 250 zł.

– Kiedy mamy czas kryzysu, kiedy jest trudniej, wszystkim jest trudniej, staramy się pomagać jeszcze bardziej. Nie zostawiamy ludzi samych sobie, nie zostawiamy tych grup społecznych do których należą seniorzy, gdzieś tam na uboczu, żeby sami się troszczyli o swój los – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. – Waloryzacja na poziomie blisko 14 proc. i nie mniej niż 250 zł jest naszym podstawowym zobowiązaniem. Ta waloryzacja może być wyższa, będzie ona zależała od ostatecznego wskaźnika inflacji zaprezentowanego przez GUS – dodał.

Waloryzacja rent i emerytur. Jaka płaca minimalna?

Minimalna emerytura od marca przyszłego roku wynosić będzie 1588,44 zł brutto. Przypomnijmy, że obecnie minimalne świadczenie wynosi 1338,44 zł brutto. Mamy zatem do czynienia ze wzrostem o 13,8 proc. 1588,44 zł brutto wynosić będzie w przyszłym roku również trzynasta i czternastą emerytura. Drugie z tych świadczeń ma zostać wprowadzone na stałe (zarówno w poprzednim jak i w tym roku „czternastka" była świadczeniem jednorazowym).

Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, to wzrośnie do 1191,33 zł (obecnie wynosi 1003,83 zł brutto).W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 187,50 zł.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że na waloryzację rent i emerytur przeznaczone zostanie rekordowe 41,8 mld zł.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca.

