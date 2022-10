Inflacja PPI w Polsce. Poznaliśmy dane

24,6 proc. - tyle we wrześniu - według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wyniosła w ujęciu rok do roku inflacja producencka PPI w Polsce.

Inflacja PPI. Lepiej niż w ostatnich miesiącach

Odczyt dość wysoki, niemniej jednak niższy od tego, jaki mieliśmy w ostatnich miesiącach - w lipcu i sierpniu inflacja producencka PPI wynosiła w naszym kraju 25,5 proc. W praktyce oznacza to, że inflacja producencka w Polsce choć pozostaje wysoka, to nieznacznie spada.

Przypomnijmy, że inflacja producencka pokazuje tempo, w jakim rosną ceny u producentów, tzn. zanim trafiły do hurtowni, sklepów czy fabryk. Traktuje się ją jako wyprzedzający wskaźnik tego, co wkrótce może się dziać z cenami dla konsumentów (tzw. inflacja CPI), choć nie ma tu przełożenia jeden do jednego.

GUS: Płace i zatrudnienie w górę

GUS poinformował dziś również, że produkcja przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła we wrześniu o 9,8 proc. rok do roku. Urząd przypomina, że we wrześniu ubiegłego roku notowano wzrost o 8,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W poprzednim miesiącu mieliśmy zaś do czynienia ze wzrostem na poziomie 10,9 proc. rok do roku.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło zaś we wrześniu w sektorze przedsiębiorstw 6 687,81 zł, co oznacza wzrost o 14,5 proc. rok do roku. Z kolei przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw to - jak podał GUS - 6 493,8 tys. etatów, co oznacza wzrost o 2,3 proc. rok do roku. Dane te dotyczą podmiotów z sektora przedsiębiorstw zatrudniających minimum 10 osób.

GUS podał również, że ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły we wrześniu o 58,8 proc. rok do roku i o 2,2 proc. w stosunku do sierpnia.

Inflacja w UE przebiła 10 proc. Eurostat podał też dane dla Polski