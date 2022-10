Starlink w Iranie. Pierwsze terminale już działają

Jak podaje CNN, Biały Dom prowadzi z Elonem Muskiem rozmowy w sprawie udostępnienia irańskiej opozycji sieci satelitarnej Starlink. Pierwsze terminale, dzięki pracy aktywistów, już w kraju działają.

„Od ponad miesiąca trwają wysiłki na rzecz przekazania terminali Starlink do Iranu. Jedna grupa aktywistów, która chce pozostać anonimowa, wysłała już dziesiątki terminali do Iranu i zamierza zwiększyć skalę swoich działań” - napisał na Twitterze Karim Sadjadpour, amerykański analityk pochodzenia irańskiego związany z think tankiem Carnegie Endowment.

Starlink w Iranie

Analityk zamieścił na Twitterze dwa filmy, na których widać terminale Starlink, rozłożone w pudłach na dywanie. Na kartonach widać napis Mahsa Amini — czyli nazwisko 22-letniej Kurdyjki, której śmierć w areszcie, po zatrzymaniu przez policję obyczajową, stała się przyczyną fali protestów, która ogarnęła kraj.

„Wysiłki są wciąż na bardzo wczesnym etapie, ale stanowią dowód na to, że terminale działają i (aktywiści) twierdzą, że podejmują dodatkowe środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko dla użytkowników. Zaczęły się również pojawiać filmiki, przedstawiające terminale Starlink używane wewnątrz kraju” - przekazał analityk Carnegie Endowment.

Internet w Iranie

Łączność internetowa w Iranie jest poważnie zakłócona. Po wybuchu protestów irański reżim robi wszystko, by jak najmocniej ograniczyć dostęp do wolnych zasobów sieci.

Sekretarz stanu Antony Blinken napisał na Twitterze, że USA podjęły kroki, by zapewnić Irańczykom „wolność w internecie i swobodny przepływ informacji”. Według agencji Reutera, Elon Musk zareagował na tego tweeta i obiecał aktywować system Starlink w Iranie.

Czytaj też:

Ludzie zrzucą się na Starlinka dla Ukrainy? Musk ogłasza zbiórkę