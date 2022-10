Problemy z Revolutem. Klienci bez dostępu do pieniędzy

Jak pisze Bankier.pl, czytelnicy portalu coraz częściej skarżą się na standardy obsługi popularnej aplikacji finansowej Revolut. Problemem jest przede wszystkim system składania reklamacji i niejasna ścieżka takich postępowań, bo kontakt z firmą jest utrudniony.

Brak kontaktu

– Mam konto Premium w Revolucie i konta oszczędnościowe tzw. sejfy. Mam na obu ulokowane środki powyżej 16 tys. zł i od kilku dni nie mam dostępu do swoich pieniędzy. Pojawia się błąd aplikacji, którego Revolut nie może naprawić. Zgłoszenia są oczywiście zbywane formułkami z proszeniem o cierpliwość. Nie chcą mi zamknąć sejfów (złożyłam w końcu wypowiedzenie umowy), ani oddać pieniędzy. Na pytanie kiedy rozwiążą mój problem, odpisują, że nie chcą mi dawać złudnych nadziei – pisze jedna z czytelniczek Bankiera.

Inna użytkowniczka straciła dostęp do swoich pieniędzy po tym, jak jej dokument stracił ważność. Jak twierdzi, po wielokrotnych przypomnieniach, dokument w aplikacji w końcu został zaktualizowany, ale konto i tak zablokowano.

„Potrzebujemy pewnych informacji. Przepraszamy, ale zanim będziemy mogli przywrócić konto, potrzebujemy trochę więcej informacji. Aby przyspieszyć proces, przygotuj się do przesłania nam podstawowych dokumentów, takich jak odcinek wypłaty lub wyciąg z konta bankowego. Nie martw się, wszystko, co wysyłasz, jest poufne” – czytamy w komunikacie, wysłanym do klientki.

Jak mówi czytelniczka Bankiera, jedyną opcją skontaktowania się z Revolutem jest czat. Na którym nikt nie odpowiada.

Revolut odpowiada

Jak pisze biuro prasowe Revoluta, odpowiadając na pytania Bankiera, formularz reklamacji znajduje się na stronie firmy. Awaryjnie pytania można zadać mailem, pod adresem feedback@revolut.com, albo na Twitterze, oznaczając firmę. Podstawową formą komunikacji jest jednak czat.

– Odpowiedzi udziela na nim w pierwszej kolejności bot RITA, a następnie jeden z kilkuset konsultantów pomocy. Przykładowo, w krakowskim biurze pracuje ok. 500 konsultantów – czytamy w odpowiedzi, przesłanej do redakcji Bankiera.

