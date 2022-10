Spadki chińskich cen akcji

Ta zwyżka była kontynuowana na większości czynnych dziś giełd Azji i Oceanii. Znamiennych wyjątkiem były giełdy chińskie, które po publikacji dzisiejszych danych makroekonomicznych silnie spadały (Shanghai Composite -2,02 proc., Shanghai B-Share -3,42 proc., Hang Seng -6,83 proc.).

Hang Seng osiągnął najniższy poziom od 2009 roku. Na rynkach akcji w Europie lekko przeważały dziś rano ostrożne zwyżki indeksów (DAX +0,48 proc., CAC 40 +0,27 proc.). Najwyżej w historii był dziś turecki XU100. GPW otworzyła się na plusach, których skala była później redukowana (WIG-20 +0,12 proc. ok. godz. 9:50).

Wśród składników WIG-u 20 swe nowe cykliczne minima osiągnęły ceny akcji PKN Orlen i PGNiG, co sprowadziła również do nowego cyklicznego minimum WIG-Paliwa. Wśród składników mWIG-u 40 najwyżej od ponad 2 lat były ceny akcji XTB, natomiast swe nowe cykliczne minima osiągały dziś ceny akcji spółek Neuca, Develia i Data Walk.

W piątek najwyższy poziom od 2008 roku osiągnęła rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Kanady (3,649 proc.). Dziś rano rentowność 10-latek rządu USA lekko spadała, ale utrzymywała się powyżej poziomu 4 proc. (4,15 proc.). W Azji najwyżej od ponad 2 lat była dziś rentowność 10-letnich obligacji rządu Indonezji.

W piątek najwyżej od 2008 roku była rentowność 10-latek rządu Singapuru. W poniedziałek rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w Europie spadały. Jednym z nielicznych wyjątków były 10-latki rządu Rumunii, których rentowność ustanowiła dziś swe nowe cykliczne maksimum. Taniały dziś rano kontrakty na ropę naftową (Brent -3,68 proc., WTI -1,67 proc.), silnie drożał natomiast na NYMEX-ie amerykański gaz ziemny (+8,16 proc. ok. godz. 9:20).

Najniższy od roku poziom zaliczyły dziś ceny kontraktów na kawę na ICE. Kurs amerykańskiego dolara osiągnął dziś swe nowe cykliczne maksima względem chińskiego juana, malezyjskiego ringgita i dolara tajwańskiego. Silny spadek kursu USD/JPY w piątek (-1,67 proc.; to najsilniejszy dzienny spadek kursu od 26 listopada 2021) sugerował, że bank centralny Japonii ponownie zainterweniował w obronie japońskiej waluty.

Dziś rano kurs USD/JPY dynamicznie odrabiał te piątkowe straty (+1,04 proc. ok. godz. 9:20). Kur EUR/USD lekko spadał dziś rano z najwyższego od ponad 2 tygodni poziomu (-0,15 proc. ok. godz. 9:20). Lekko słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,09 proc., USD/PLN +0,18 proc. ok. 9:20). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara utrzymywał się powyżej poziomu 19000 USD spadając dziś ok. godz. 9:15 o 1,15 proc.

Czytaj też:

Chińska gospodarka rośnie silniej, niż oczekiwanoCzytaj też:

Xi Jinping pozostanie u władzy przez kolejnych 5 lat. To zerwanie z tradycją