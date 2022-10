Nawet kilka godzin wolnego w ciągu dnia. Rewolucja w Kodeksie Pracy

Będzie rewolucja w Kodeksie Pracy. Wynika ona z konieczności dostosowania się polskiego prawa do dwóch unijnych dyrektyw określających równowagę w tak zwanych work-life balance, czyli stosunku pracy do czasu prywatnego. Na zmiany zwrócił uwagę portal prawo.pl

Dodatkowa przerwa w ciągu dnia

O koszty mogą być duże, bo i zmiana wydaje się być rewolucyjna. W projekcie nowelizacji ustawy zapisano bowiem zupełnie nowe rozwiązanie.

„Mało kto zwrócił jednak dotąd uwagę na znaczące zmiany, jakie projekt wprowadza w kwestii elastycznej organizacji czasu pracy dla rodziców dzieci do lat 8, a dokładniej pracy w systemie przerywanego czasu pracy” – powiedział portali prawo.pl Łukasz Kuczkowski, radca prawny z kancelarii Raczkowski. „Wielu pracodawców nie ma świadomości, że realizacja wprowadzonego uprawnienia dla tej grupy pracowników, będzie oznaczała dla nich dodatkowe koszty” – dodał.

Rodzice dzieci do 8. roku życia będą mogli złożyć do pracodawcy podanie o zmianę czasu pracy ma 21 dni przed planowanym skorzystaniem ze zmiany. Zgodnie z prawem pracodawca będzie miał 7 dni na ustosunkowanie się do pisma.

Przerwa będzie płatna

Nowa przerwa dla opiekunów ma pozwalać na rozdzielenie czasu pracy na dwie części. Pracownik miałby się pojawiać w pracy rano, następnie przysługiwałaby mu w ciągu dnia przerwa nawet do 5 godzin. Wracałby do pracy po południu. Co ciekawe, nawet za czas, który rodzic przebywałby z dzieckiem, pracodawca będzie miał obowiązek zapłacić. Portal prawo.pl ocenia, że firmom trudno będzie odmówić pracownikom tego typu próśb, a za łamanie prawa i naruszenia w tym zakresie mają grozić ogromne kary. Mowa nawet o 30 tysiącach złotych.

