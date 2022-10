Prof. Domański: Porozumienie z KE ze względu na sytuację ekonomiczną to racja stanu

„Racja stanu z uwagi na obecną sytuację gospodarczą wymaga porozumienia z Komisją Europejską. A Unii też nie opłaca się toczyć wojny z Polską, bo ma zbyt wiele ognisk zapalnych w Europie” – powiedział w rozmowie z portalem Salon24, prof. Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk.

„To, czy takie porozumienie z Brukselą jest możliwe, zależy od wielu czynników. Przede wszystkim relacji wewnętrznych w rządzie i koalicji Zjednoczonej Prawicy” – dodał. Profesor przyznaje, że obecnie trwa spór między środowiskiem premiera Mateusza Morawieckiego, a frakcją Zbigniewa Ziobry. Ta druga jest przeciwna działaniom, które przyspieszyłyby wypłatę środków z KPO. Zdaniem eksperta, pozyskanie tych środków jest o tyle prawdopodobne, że widać chęć porozumienia także po stronie Unii Europejskiej.

Komisja Europejska gra na zmianę władzy w Polsce

Profesor uważa także, że opinie o tym, że Komisja Europejska blokuje wypłatę środków z KPO i pogłębia konflikt z rządem, aby przyczynić się do zmiany władzy w Polsce, są błędne. „Jest takie przeświadczenie, ale moim zdaniem błędne. Taktyka polegająca na utrzymywaniu konfliktu z Warszawą po to, by zmienić rząd, byłaby bardzo ryzykowna” – powiedział. Jego zdaniem do wyborów jest jeszcze zbyt wiele czasu, KE wcale nie zależy na zmianie władzy, gdyż nie ma pewności, że wybory przyniosą rządy korzystniejsze dla KE, a po trzecie, Unia ma obecnie większe problemy, niż Polska.

Dojdzie do porozumienia z KE

Zdaniem eksperta, Unia nie ustąpi polskiemu rządowi bezwarunkowo, ale już niedługo dojdzie do porozumienia między stronami. „Polska będzie musiała, choć w jednej kwestii ustąpić. Wyrazić wolę kompromisu” – twierdzi prof. Henryk Domański.

