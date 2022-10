Ceny gazu spadają. Moskwa: Jest to związane z komunikatem Rady Europejskiej

Rekordowe ceny na rynku gazu, z jakimi mieliśmy do czynienia wiosną, po wybuchu wojny w Ukrainie, to już przeszłość. Obecnie gaz na światowych rynkach tanieje.

– Wydaje się, że jest to związane z komunikatem Rady Europejskiej, która dała wyraźny sygnał, że będzie wprowadzona maksymalna cena za gaz. To sygnał dla rynku, że dalsza spekulacja nie ma sensu – powiedziała na antenie Radia Plus minister finansów Anna Moskwa.

Dodatkowo większość europejskich magazynów jest już pełna, choć jak mówi minister, 15 proc. gazu w Europie wciąż jest do kupienia.

Tani węgiel

Minister Moskwa była pytana także o nowe regulacje, umożliwiające samorządom sprzedaż węgla w cenie maksymalnie 2 tys. złotych za tonę. Ustawa przeszła już przez Sejm, w czwartek będzie poddana pod głosowanie w Senacie.

– Zakładamy, że w ciągu tygodnia proces się zamknie, prezydent szybko takie ustawy kryzysowe podpisuje – powiedziała Moskwa.

Dodała, że około połowy samorządów już przystąpiło do programu i zaczyna kupować węgiel, sprowadzany do Polski przez spółki Skarbu Państwa. Ustawa przewiduje, że jeśli jakiś samorząd do programu nie przystąpi, węgiel będą za niego sprzedawać sąsiednie gminy.

Ceny węgla

Pilny projekt rządowy zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel samorządom po cenach preferencyjnych będą sprzedawać PGE Paliwa i Węglokoks.

„Gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby dokonać takiego zakupu, mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, muszą złożyć do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Gmina będzie mogła dystrybuować węgiel poprzez własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla czy z inną gminą” – czytamy w opisie projektu. Różnica 500 zł za tonę to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.

