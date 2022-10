Część członków RPP chce dodatkowych posiedzeń. NBP wydał komunikat

Rada Polityki Pieniężnej od dłuższego czasu działa w formacie jednego spotkania w miesiącu. Są to spotkania decyzyjne, czyli takie, na których ustalana jest wysokość stóp procentowych oraz ewentualne inne decyzje dotyczące polityki pieniężnej państwa. Wcześniej organ spotykał się także przeważnie raz w miesiącu na dodatkowych spotkania niedecyzyjnych, które były okazją do dyskusji między członkami Rady i analitykami NBP.

Decyzja dotycząca harmonogramu na najbliższym spotkaniu

Rada Polityki Pieniężnej spotka się ponownie 9 listopada. Podczas spotkania podjęta zostanie nie tylko decyzja dotycząca stóp procentowych, ale także harmonogramu spotkań na 2023 rok. Jest to istotne również ze względu na list, który kilka dni temu członkowie RPP Ludwik Kotecki, Joanna Tyrowicz i Przemysław Litwiniuk złożyli do prezesa NBP i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego. Chodziło o zwołanie na początku listopada dodatkowego niedecyzyjnego spotkania RPP w sprawie regulaminu Rady i opinii do budżetu państwa. Z komunikatu NBP można wnioskować, że prośba trójki członków została odrzucona.

„NBP przypomina, że zgodnie z regulaminem, coroczny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej ustala uchwała RPP. Jak zawsze o tej porze, na najbliższym, listopadowym posiedzeniu, Rada podejmie decyzję, w drodze uchwały, o harmonogramie posiedzeń na przyszły rok” – czytamy w komunikacie.

Wcześniej Kotecki mówił, że liczy na zmiany w Regulaminie RPP i przyjęcie ich w grudniu br. Zapowiadał, że zaproponuje na najbliższym posiedzeniu RPP w listopadzie, by powrócić do zmian Regulaminu Rady.

