Rosja głównym dostawcą ropy dla Indii

Według danych firmy energetycznej Vortex, cytowanych przez Economic Times, w zeszłym miesiącu Rosja wyprzedziła Irak i Arabię Saudyjską, stając się największym dostawcą ropy dla Indii.

Indyjski import ropy z Rosji wzrósł w październiku o 8 proc. do 946 000 baryłek dziennie, co jest najwyższą średnią w historii. Rosyjska ropa stanowi 22 proc. całkowitego importu ropy naftowej do Indii. To więcej niż 20,5 proc. udziału Iraku i 16 proc. Arabii Saudyjskiej.

Gdzie płynie rosyjska ropa

W październiku po raz pierwszy Indie sprowadziły z morza więcej rosyjskiej ropy niż Unia Europejska. Tymczasem Chiny pozostały największym nabywcą rosyjskiej ropy, importując w październiku 1 mln baryłek ropy dziennie.

Rosja oddalała się od rynków europejskich, ponieważ zachodni nabywcy unikają Moskwy. Od czasu inwazji Władimira Putina na Ukrainę Rosja jest zmuszona sprzedawać swoje surowce energetyczne z dużymi rabatami odbiorcom azjatyckim.

Nowe sankcje

Zbliżają się nowe sankcje UE, a proponowany limit cenowy, mający zbiegać się z tym pakietem, uniemożliwiłby europejskim spedytorom, ubezpieczycielom i brokerom ubezpieczeniowym oferowanie rosyjskiej ropy powyżej pewnej ceny.

Mimo to indyjski minister ropy Hardeep Puri powiedział w poniedziałek CNN, że nabywcy mają „moralny obowiązek” dalszego kupowania ropy, aby zapewnić mieszkańcom energię.

Tymczasem dyrektor generalny Vitol przewidział w tym tygodniu, że rosyjski eksport może spaść nawet o milion baryłek dziennie z powodu sankcji UE, nawet gdy „ciemna flota” statków jest gotowa do przemieszczania dostaw poza kontrolą radarową.

