Dino chwali się zyskami. Publikuje raport

Grupa Dino ma się czym pochwalić. Zysk netto w trzecim kwartale tego roku wyniósł 339,4 mln zł wobec 228,8 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA grupy zwiększył się w porównaniu do zeszłorocznych wyników o 49,8 proc. i wynosi obecnie 536 mln zł.

Jak czytamy w raporcie, zarząd spółki oczekuje, że w całym 2022 r. grupa Dino otworzy nieco więcej nowych sklepów, niż w 2021 r., kiedy otwarte zostały 343 nowe placówki. W 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino ma wzrosnąć o kilkanaście proc.

Giełdowy gigant

Spółka Dino jest obecnie wyceniana na 30 461 mln złotych. To nieco mniej niż na początku lipca, kiedy to kapitalizacja spółki wynosiła 32,91 mld zł, co dawało jej niewielką przewagę nad PKO BP i PGNiG, pozwalając wskoczyć na pierwsze miejsce największych giełdowych spółek. Ale i tak, jak na spółkę bez udziału kapitał państwowego, która zadebiutowała na giełdzie zaledwie pięć lat temu, wynik jest imponujący.

Spółka zadebiutowała na giełdzie w 2017 roku. W chwili debiutu akcje spółki wyceniano na 30 złotych. W lipcu 2022 roku, po 23 latach obecności na rynku, pod marką Dino działało już ponad 2 tys. sklepów i 7 centrów dystrybucyjnych.

Kim jest prezes Dino

Spektakularny sukces giełdowy i wyjątkowa dynamika, z jaką rozwija się spółka Dino to jedno, ale najwięcej emocji budzi osoba jej założyciela i głównego akcjonariusza. Tomasz Biernacki, według Wikipedii, urodził się w 1973 roku w Krotoszynie i tam też mieszka. To w zasadzie wszystko, co o nim wiemy.

W tym roku, po raz pierwszy w 32-letniej historii, na liście najbogatszych Polaków „Wprost” znalazła się osoba, której wizerunku nie da się pokazać. Biernacki, którego majątek szacuje się na 15,3 mld zł, udzielił w życiu tylko jednego, bardzo krótkiego wywiadu. W internecie nie ma ani jednego jego zdjęcia, nie przychodzi na branżowe imprezy. Nie było go nawet na giełdowym debiucie Dino.

