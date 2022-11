Najbrzydszy samolot świata trafiony piorunem. Jest nagranie

Do zdarzenia doszło w pobliżu lotniska Hawarden Airport w walijskim hrabstwie Flintshire. Tuż po starcie samolot został trafiony piorunem, co zarejestrowała kamera jednego z przejeżdżających obok samochodów.

„To rutynowe zdarzenie w lotnictwie, samolot zgodnie z planem kontynuował swoją podróż do Hamburga. Ze względu na obowiązujące procedury, przed następnym lotem stan maszyny zostanie skontrolowany” - czytamy w oświadczeniu Airbusa.

Najbrzydszy samolot świata

Airbus Beluga służy firmie do transportowania części samolotów (w tym kadłubów) pomiędzy fabrykami firmy w Tuluzie, Hamburgu i Tiencin w Chinach.

Wygląd samolotu powstał na podstawie ankiety, którą Airbus przeprowadził wśród 20 tysięcy pracowników. Zostali oni zapytani, w jaki sposób ozdobić nowy samolot. 40 proc. z nich była za upodobnieniem go do wielkiego wieloryba. Jednak ważniejsze było to, aby samolot spełniał swoją funkcję transportową. Dzięki charakterystycznej bańce, która znajduje się w górnej części kadłuba, możliwe jest jednoczesne przetransportowanie dwóch w pełni funkcjonalnych skrzydeł do modelu A350. Poprzednik mógł zmieścić tylko jedno takie skrzydło. Dziwaczny nos maszyny wpływa na jej właściwości aerodynamiczne.

Największa pojemność ładowni

Ładowania Airbisa Belug ma 7,1 metrów wysokości, 6,7 metrów szerokości i 39 metrów długości. Dla porównania największy samolot transportowy świata, czyli An-225 Mrija, który na początku pandemii transportował do Polski sprzęt medyczny, ma ładownie o wymiarach 4,4 × 6,4 × 43 metry. Czyli jest dłuższa o 4 metry, ale za to niższa aż o 2,7 metra. Mrija może za to przenieść cięższe ładunki, do 250 ton podczas gdy Beluga może wziąć na pokład jedynie 40 ton

Airbus do tej pory wykorzystywał swoje samoloty Beluga głównie do transportu na własny użytek. Wyjątkowo Airbus podejmował się transportu na rzecz innych partnerów, np. w latach 2000 transportował elementy rakiet i satelitów z Europy do Stanów Zjednoczonych.