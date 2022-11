WIG-20 najmocniejszy na świecie w okresie minionych 2 tygodni

To najsilniejszy 16-sesyjny wzrost tego indeksy od listopada 2020. WIG-20 był w okresie minionych 2 sesji najsilniejszym wśród głównych indeksów giełdowych na świecie (+12,9 proc.). WIG (+11,3 proc.) w tym zestawieniu był na trzecim miejscu za austriackim ATX Index.

W okresie minionego miesiąca silniejszy od WIG-20 (+15,2 proc.) był na świecie jedynie turecki XU100 (+21,4 proc.). W trakcie poniedziałkowej sesji główne indeksy rynku akcji w USA wzrosły (S&P 500 +0,96 proc., DJIA +1,31 proc., Nasdaq Composite +1,01 proc.) próbując drugą sesję z rzędu odrabiać ubiegłotygodniowe straty. Dziś rano kontrakty na S&P 500 taniały o 0,19 proc. ok. godz. 8:35).

Na rynkach akcji Azji i Oceanii brak było dziś rano dominującej tendencji. Ok. godz. 8:00 najsilniej zwyżkował japoński Nikkei 225 (+1,25 proc.) osiągając najwyższy poziom od ponad 1,5 miesiąca. Największy – 1,04 proc. – spadek zanotował dziś nowozelandzki NZX50. Zmiana wartości WIG-u 20 na otwarciu wtorkowej sesji była niewielka (-0,25 proc. ok. godz. 9:00).

Amerykańskie obligacje

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu USA zbliżała się do swego ustanowionego pod koniec października najwyższego od 2007 roku poziomu. Rentowność 2-latek amerykańskiego rządu (4,7284 proc.) nadal była o ok. pół punktu procentowego wyższa niż rentowność 10-latek (4,229 proc.), co oznacza, że strasząca gospodarczą recesja „inwersja” krzywej rentowności trwa na tym jej odcinku w najlepsze.

Kontrakty na gaz

Cena kontraktów na gaz ziemny w Holandii spadła wczoraj do najniższego poziomu od czerwca, zaś cena analogicznych kontraktów na gaz brytyjski znalazła się najniżej od drugiej połowy lipca. Inaczej zachowuje się ostatnio cena kontraktów na amerykański gaz (Henry Hub) na NYMEX-ie: tu cena już 21 października spadła do najniższego poziomu od marca br., a następnie wzrosłą o ponad 40 proc. z poziomu poniżej 5 USD do powyżej 7 USD w poniedziałek.

Dziś rano te kontrakty korygowały to odbicie (-4,16 proc. ok. godz. 8:10). Cena kontraktów na węgiel kamienny w Rotterdamie spadła wczoraj o 9,95 proc. osiągając najniższy poziom od końca lutego br.

Lekko taniały dziś kontrakty na metale szlachetne (ok. godz. 8:10 złoto -0,55 proc., srebro -1,07 proc., platyna –0,25 proc., pallad –0,4 proc.) oraz miedź (-0,05 proc.). Lekko umacniał się dziś rano amerykański dolar (USD/JPY +0,15 proc. ok. godz. 8:35). Kurs EUR/USD ponownie spadł lekko poniżej poziomu parytetu (-0,24 proc. do 0,99927). Słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,21 proc., USD/PLN +0,47 proc. ok. godz. 8:40).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który na przełomie października i listopada naruszył górne ograniczenia kanału tegorocznego trendu spadkowego, dziś rano wrócił jednak ponownie poniżej poziomu 20000 USD (-3,24 proc. ok. godz. 8:00).

Czytaj też:

Morawiecki pogrążył spółki? Akcje zanurkowałyCzytaj też:

Ropa tanieje. Wszystko z powodu decyzji Chin