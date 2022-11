Co ze stopami procentowymi? Rada Polityki Pieniężnej na rekordowo długich obradach

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej poznawaliśmy w tym roku przeważnie w okolicach godziny 16. Nieco dłużej - odpowiednio 15 i 6 minut - musieliśmy czekać tylko w marcu i maju. Rekord oczekiwania padł w lipcu 2021 roku, gdy członkowie RPP dyskutowali aż do 18:15. Zanosi się na to, że dzisiejsze posiedzenie będzie jednym z najdłuższych w ostatnich latach.

„Nie publikując decyzji przed 16:11, RPP ustanowiła tegoroczny rekord, ale ten historyczny (18:15 w lipcu 2021) póki co niezagrożony” – napisali na Twitterze analitycy banku Pekao. Dokładne dane zebrał także Daniel Paćkowski ze StockWatch.pl.

Stopy procentowe na poziomie 6,75 czy 7 proc?

Od października 2021 roku (z przerwą na październik 2022) stopy systematycznie rosną. Przed rozpoczęciem cyklu stopa referencyjna wynosiła 0,1 proc. Rada nie podniosła stóp jedynie w sierpniu, z powodu przerwy wakacyjnej, i we wrześniu, gdy podjęto decyzję o pozostawieniu wysokości stóp na dotychczasowym poziomie, w oczekiwaniu na najnowszą projekcję inflacji. Obecnie stopa referencyjna to już 6,75 proc., a większość analityków sądzi, że po dzisiejszym spotkaniu RPP może sięgnąć poziomu 7 proc.

Walka z inflacją

Kolejne podwyżki stóp procentowych w Polsce mają na celu długofalową walkę z inflacją, która osiąga rekordowe poziomy. W październiku Główny Urząd Statystyczny zaraportował ten wskaźnik na poziomie 17,9 proc. Jednak podwyższanie stóp procentowych nie może trwać w nieskończoność, gdyż nie dość, że może spowodować recesję, to jeszcze polski model kredytowy oparty jest na pożyczkach na zmienną stopę. Oznacza, to, że kolejne podwyżki mogą doprowadzić do sytuacji, gdy wielu kredytobiorców straci możliwość spłacania zobowiązań.

