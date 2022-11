Glapiński: Dalsze spowolnienie gospodarki jest pewne i bardzo znaczące

Wysoka inflacja i czynniki zewnętrzne będę wpływały na spowolnienie gospodarcze, ale działania RPP nie doprowadzą w Polsce do recesji. Szczegóły zdradził prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

– Spowolnienie widać szczególnie w sprzedaży detalicznej i budownictwie. Widać także osłabione nastroje gospodarstw domowych i firm, co sygnalizuje dalsze spowolnienie sytuacji gospodarczej. Na szczęście nie przekłada się to na rynek pracy. Wszystkie prognozy, w tym nasza projekcja, pokazują, że dalsze spowolnienie aktywności polskiej gospodarki jest pewne i bardzo znaczące. Będzie to powodowało bardzo silne krajowe ograniczenie presji popytowej i będzie działa antyinflacyjnie – powiedział prezes NBP Adam Glapiński.

– Gospodarka zejdzie z bardzo wysokiego poziomu do bardzo niskiego poziomu, nawet zero przecinek cośtam. Ale potem zacznie się piąć w górę – dodał prezes.

Inflacja pozostanie wysoka

Prezes NBP wskazał także, że w najbliższych miesiącach należy się spodziewać, że inflacja pozostanie wysoka, a nawet do lutego 2023 r. może rosnąć. Jest szansa, że dobije ona nawet do 19 proc.

– W najbliższych miesiącach inflacja pozostanie wysoka, a w najbliższych miesiącach, a na początku przyszłego roku może jeszcze wzrosnąć, co będzie wynikało głównie z zapowiadanych zmian w tarczy antyinflacyjnej – powiedział prezes Adam Glapiński.

– Jesteśmy w pełni świadomi, że w najbliższych miesiącach inflacja może jeszcze trochę wzrosnąć. Ponieważ jednak polityka pieniężna działa ze znacznym opóźnieniem przez wiele kwartałów, nie mamy właściwie żadnego wpływu na to, co się dzieje obecnie – powiedział także.

– Ja się trzymam modelowej analizy NBP, które pokazuje, że inflacja nie przekroczy 20 proc., ale 19 proc. już tak – powiedział prezes.

