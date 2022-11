Spadek stóp procentowych jednak nie w 2023 roku? Glapiński: Miałem nadzieję, jestem optymistą

Prezes NBP Adam Glapiński jeszcze niedawno, na podstawie poprzedniej projekcji banku centralnego, przewidywał, że już pod koniec 2023 roku będzie się można spodziewać pierwszych obniżek stóp procentowych. Teraz jest nieco mniej optymistyczny.

Obniżka stóp procentowych jednak później

– Miałem nadzieje, że obniżek stóp procentowych można się spodziewać po trzecim kwartale przyszłego roku. To nadal nie jest wykluczone. Rozwój sytuacji może nas zaskoczyć także korzystnie. My ciągle mówimy o tych zaskoczeniach, które są niekorzystne, ale są też korzystne. Ropa naftowa np. ostatnio potaniała, ale to nie jest dane raz na zawsze. Może nastąpić coś korzystnego w innym zakresie. Ruch w kierunku recesji na całym świecie jest bardzo widoczny i może sprawić, że inflacja zacznie przygasać dużo szybciej. Wtedy też wcześniej pojawi się ta możliwość (obniżania stóp procentowych – przyp. red.) – powiedział prezes Adam Glapiński.

– Wszystko, co mówię dziś, wynika z projekcji, którą w całości zaprezentujemy w poniedziałek. Do następnej projekcji, to będzie najbardziej zobowiązujące. Ona jest bardzo dobra, oparta na najnowszych metodach i danych. Ściągamy z całego świata to, co najlepsze, jeśli chodzi o modelowanie – dodał.

– W obecnej sytuacji wstrzymuje się od wskazania okresu rozpoczęcia obniżek stóp procentowych. Ja jestem z natury optymistą, trzymałem się tego scenariusza, który wynikał z poprzedniej projekcji, liczyłem, że tak to się będzie działo. Wystąpiły natomiast dodatkowe impulsy proinflacyjne wynikające z drugiej fali wzrostu cen energii. Przedsiębiorcy przerzucili koszty energii na konsumentów przez ceny końcowe – dodał Glapiński.

