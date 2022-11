Wpływowi Polacy, wysyp elektrowni i trucie rzek na Podhalu. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Najbardziej wpływowi Polacy 2022”. W zeszłym roku zwyciężyli zaszczepieni Polacy. Dwa lata temu medycy i pierwszy front walki z pandemią. Dziś o pandemii już nikt nie pamięta, więc i zwycięzca inny. Oto ranking redakcji „Wprost”.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Teraz albo nigdy”. Pojawiła się szansa na przełom w relacjach między Warszawą i Brukselą. Okienko możliwości zamknie się w ciągu dwóch-trzech miesięcy. Czy obie strony zdołają je wykorzystać? Więcej w tekście Agatona Kozińskiego.

„Niedyskrecje parlamentarne”. Dlaczego rząd szykuje cięcia finansowe i kogo mogą dotknąć? W jakiej sprawie Nowogrodzka chce pospieszyć Mateusza Morawieckiego? Jaką misję ma do wypełnienia Marek Kuchciński, szef Kancelarii Premiera? Dlaczego Zjednoczona Prawica ma coraz większy problem z Pawłem Kukizem? Co się dzieje we wrocławskiej PO? O tym i innych sprawach w stałej rubryce Elizy Olczyk i Joanny Miziołek.

„Pomoc rządowa”. Nowa siedziba Instytutu Polskiego, wzmocnienie ambasady, tworzenie think thanków – to plany polskiego rządu na budowę dobrego wizerunku naszego kraju na Ukrainie – pisze Joanna Miziołek.

„Tyszka odszedł z Kukiz'15”. Stanisław Żuk, poseł koła Kukiz'15, w rozmowie z Agnieszką Szczepańską odnosi się do odejścia z ugrupowania Stanisława Tyszki. Wyjaśnia też dlaczego nie wystartuje w kolejnych wyborach i wytrwa przy Pawle Kukizie.

„Tak na Podhalu truje się rzeki”. Górskie potoki ściekami spływają regularnie. Trują pensjonaty we wsiach bez kanalizacji, oczyszczalnie, które nie wyrabiają pod napływem turystów, kuśnierze... Reportaż Piotra Barejki.

„Brakuje czasu na miłość”. Firmy się rozrastały, tworzyły się imperia i … kończyła się miłość – opowiada Krystynie Romanowskiej Monika Sobień-Górska, autorka książki „Jak porzucić miliardera i przeżyć?”.

„Mnożenie elektrowni”. O budowie elektrowni atomowej w Polsce znów się mówi – i to od razu o trzech wielkoskalowych siłowniach. Karolina Baca-Pogorzelska mierzy się z odpowiedzią na pytanie: czy coś z tego wyjdzie?

„Nadciągają Ukraińcy – panika na Krymie”. Krach na rynku tamtejszych nieruchomości mówi o sytuacji na froncie więcej, niż kremlowskie komunikaty o postępach w mobilizacji armii. Jakub Mielnik opisuje armagedon na Krymie.

„W bałkańskim kotle znów wrze”. Serbia postawiła armię w stan gotowości, przywódca bośniackich Serbów coraz ostrzej grozi secesją – sytuację omawia z Piotrem Barejką dr Rigels Halili z Uniwersytetu Warszawskiego.

„Ostatni dzwonek dla Mołdawii”. Wielu obserwatorów patrzyło na Mołdawię z ogromną nadzieją, ale od sierpnia przez kraj przetaczają się antyrządowe protesty, ceny szybują, rośnie siła prorosyjskiej opozycji. Miłosz Szymański o tym, jak Maia Sandu walczy z chaosem.

„Minął czas Rosji na kolanach”. Armia rosyjska po szeregu klęsk, gdy już wydawało się, że nie podniesie się z kolan, odzyskuje zdolności do kontynuowania operacji wojskowych. Czas, kiedy była w kryzysie i na kolanach minął. Słabsza niż we wrześniu już w tej wojnie nie będzie – ostrzega w felietonie gen. Waldemar Skrzypczak.

„Rewolucja w medycynie”. Chorzy na nowotwory krwi leczeni są przeprogramowanymi genetycznie własnymi limfocytami, jest już w Polsce refundowana terapia genowa w SMA. O jej skuteczność i skutki uboczne zapytała ekspertów Katarzyna Pinkosz.

„Chcę być głodny i nienasycony”. Znany aktor Adam Woronowicz mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz o pracy nad serialem „The Office PL” i o tym, jak odkrył swój talent komediowy.

„Zimny raj”. Szczepan Twardoch w dobrej formie. Właśnie wydał „Chołod”, ciekawą powieść refleksyjną, przygodową, uwikłaną w historię pierwszej połowy XX wieku. Poleca Leszek Bugajski.

„Macierzyństwo? Lepiej dać w palnik”. Mnie doświadczenie życiowe skłania ku przeciwnym wnioskom. Alkohol sprzyja spontanicznemu uprawianiu miłości bez zabezpieczenia. Owocem takiej przygody są właśnie dzieci. Zdumiewa mnie osobliwa troska starszego pana o rozmnażanie się naszego wspaniałego społeczeństwa. Sam ma, jak wiemy, ogromne osiągnięcia w tym zakresie – pisze w felietonie Łukasz Orbitowski.

Czytaj też:

„Niedyskrecje do słuchania”. Opowieści Kaczyńskiego i co z nich wynikaCzytaj też:

Zaskakująca decyzja Putina. „Zabieg z kategorii mylenia operacyjnego”Czytaj też:

Ukryte przesłanie ważnych słów Kaczyńskiego. „Zmianie uległa taktyka”