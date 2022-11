Niemcy chcą zmodernizować połączenie kolejowe z Polską. Landy naciskają na Olafa Scholza

Władze Berlin i Brandenburgia zaapelowały do rządu Olafa Scholza o przeprowadzenie koniecznych usprawnień na linii kolejowej łączącym Berlin z Kostrzynem. To bardzo uczęszczana trasa, z której korzystają m.in. Polacy jadący do pracy w stolicy Niemiec. W ostatnich miesiącach jest on głównym środkiem transportu dla wielu pracowników fabryki Tesli w Gruenheide – informuje serwis Deutsche Welle Polska.

Z powodu budowy nowego mostu nie kursują pociągi z Kostrzyna do Niemiec

Sekretarz stanu Brandenburgii Rainer Genilke zapowiedział walkę o niezbędne środki z budżetu federalnego na modernizację trasy. Także berlińska senator ds. transportu Bettina Jarasch jest zdania, że trzeba uwrażliwić rząd federalny na konieczność rozbudowy linii kolejowych we wschodnich Niemczech.

Oba kraje związkowe chcą pełnej elektryfikacji trasy i dwutorowego połączenia na całej jego długości. Czas najwyższy, bo połączenie kolejowe RB26 nie zostało nawet ujęte w federalnym planie rozbudowy infrastruktury transportowej do 2030 roku. Więcej szczęścia ma połączenie ze stolicy Niemiec do Szczecina, które zostało przewidziane w tym planie i jest modernizowane.

Obecnie przejazd trasą z Kostrzyna do Berlina i z powrotem jest utrudniony, gdyż trwa przebudowa mostu granicznego łączącego Kostrzyn nad Odrą z Kustrin-Kietz. Aktualnie w rozkładzie nie ma żadnych bezpośrednich połączeń kolejowych na tej trasie – trzeba podjechać autobusem zorganizowanym przez PKP do niemieckiej miejscowości Kietz oddalonej od Kostrzyna o około 5 kilometrów i tam dopiero można przesiąść się do pociągu. Można też dojechać pociągiem regionalnym do Rzepina i „łapać” pociąg kategorii EuroCity. Taka podróż jest jednak znacznie droższa – sam bilet na przyśpieszony pociąg niemieckiego przewoźnika kosztuje 127 zł.

